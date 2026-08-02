Паяри: Много специална победа, у дома се печели трудно

Финландският пилот на Тойота Сами Паяри записа втора поредна победа в Световния рали шампионат, след като завърши пръв в домашното си рали „Финландия“ днес. Преди две седмици Сами взе първата си победа в WRC в рали „Естония“.

„Победата в рали „Естония“ беше много специална, но победата във Финландия е още по-специална – заяви на финала Паяри. – Финландските никога не са печелили лесно рали „Финландия“. У дома се печели трудно.“

There’s nothing quite like winning on home soil 🤩#WRC | #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/hcHUB03Oka — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 2, 2026

Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC

След тази победа Паяри изледе втори в класирането в WRC преди Парагвай, като разликата му с Елфин Еванс е 30 точки 4 кръга преди края на сезона.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"

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Снимки: Imago