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Паяри: Много специална победа, у дома се печели трудно

  • 2 авг 2026 | 14:59
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Финландският пилот на Тойота Сами Паяри записа втора поредна победа в Световния рали шампионат, след като завърши пръв в домашното си рали „Финландия“ днес. Преди две седмици Сами взе първата си победа в WRC в рали „Естония“.

„Победата в рали „Естония“ беше много специална, но победата във Финландия е още по-специална – заяви на финала Паяри. – Финландските никога не са печелили лесно рали „Финландия“. У дома се печели трудно.“

Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC
Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC

След тази победа Паяри изледе втори в класирането в WRC преди Парагвай, като разликата му с Елфин Еванс е 30 точки 4 кръга преди края на сезона.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"
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Снимки: Imago

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