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  3. Наистина ли Джордж Ръсел има само 5% шанс за титлата?

Наистина ли Джордж Ръсел има само 5% шанс за титлата?

  • 1 авг 2026 | 14:06
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Британският пилот Джордж Ръсел изпитва затруднения с формата си напоследък и към момента изостава на 59 точки от лидера в шампионата - неговият съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели.

Затова и шансовете на Джордж Ръсел да спечели титлата във Формула 1 тази година бяха оценени на едва „5 процента“ на фона на предизвикателния период, през който преминава.

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Коментарът е на бившия шеф на отбора на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, който изрази теорията, че ще е нужно някакво чудо, за да може британецът да триумфира с титлата.

Въпреки че британецът често е бил по-бавен от Антонели, той беше преследван и от проблеми с надеждността и лош късмет в стремежа си да спечели титлата за първи път в кариерата си. Но тъй като сезонът е преполовен, а Антонели изглежда в силна форма, Щайнер вижда как надеждите на Ръсел намаляват.

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Помолен в подкаста „Red Flags“ да оцени шансовете на Ръсел в проценти, Щайнер заяви: „Бих му дал пет процента.“

В последното състезание в Унгария Ръсел се озова в дъното на колоната още в първата обиколка, след като болидът му влезе в режим против загасване.

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Мерцедес поеха вината за инцидента, но Щайнер заяви, че Ръсел трябва да се смята за късметлия, че не е бил ударен от съперников пилот.

„Мерцедес поеха част от вината – дали го направиха, за да го успокоят, или беше реално? Не знам, но мисля, че той имаше голям късмет да се измъкне от това, без да бъде ударен от никого. Като се има предвид колко напред беше и колко дълго остана неподвижен... имаше късмет.“

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Снимки: Gettyimages

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