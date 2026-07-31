Верстапен ще потвърди на "Зандвоорт", че остава в Ред Бул?

Според бившия пилот от Формула 1 Роберт Доорнбос, Макс Верстапен може най-накрая да потвърди на "Зандворт", че ще остане в Ред Бул до края на 2028, когато изтича настощия му договор с тима.

Верстапен отново беше сниман от папараци на почивка с Тото Волф в Сардиния, на яхтите, които и двамата редовно използват в района. Веднага след това към Волф и семейството му се присъедини и настоящият лидер в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели.

😮😂NO PUEDE SER😂😮



🫂Max Verstappen y Toto Wolff, 'cazados' juntos de vacaciones... otro verano más



📸Weibo pic.twitter.com/fX0E0Zd3q0 — SoyMotor.com (@SoyMotor) July 29, 2026

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Въпреки редовно демонстрирания от Волф интерес към Верстапен, Мерцедес не преследва нидерландеца толкова агресивно тази година. Същевременно, скорошните спекулации за преминаване в Макларън биха изисквали Верстапен да напусне дългогодишната си среда в Ред Бул, за да се присъедини към клиентския отбор на Зак Браун редом до друг шампион в лицето на Ландо Норис.

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Доорнбос смята, че реалистичните алтернативи са трансфер на Макс вече са изчезнали.

„През следващия месец ще научим някои новини - каза той в подкаста „Pit Talk“. - Бъдещето на Макс Верстапен най-вероятно ще бъде обявено в Зандворт. Това е последната Гран При в Нидерландия.“

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„За Ред Бул е много важно да задържат Макс и да си осигурят услугите му до 2028 г. Това е договорът, който той вече е подписал.“

„Справедливо е спрямо отбора да се каже публично пред медиите и пред Ред Бул: „Ще остана с вас, за да можем да се съсредоточим върху 2027.“ Това ще бъде важна тема на разговор.“

Доорнбос вярва, че Верстапен вече е „изпуснал влака“ за незабавен трансфер.

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„Той трябва да остане в Ред Бул - обясни нидерландецът. - Алтернативите отпаднаха. Не виждам как Мерцедес отново ще настояват за Макс, както правеха в миналото. Разбира се, те вече имат следващата суперзвезда в собствения си отбор.“

Доорнбос визира 19-годишния лидер в шампионата Кими Антонели, като същевременно се съмнява, че Мерцедес биха искали да поставят Верстапен редом до италианеца.

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„От маркетингова гледна точка това би било страхотно, но в спортен аспект мисля, че би било катастрофа да имаш тези двама пилоти в един отбор - заяви Доорнбос. - Ако Джордж продължи да се представя слабо и това се превърне в проблем, те могат да наемат друг втори пилот. Тогава вече не преследваш подписа на четирикратен световен шампион.“

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Снимки: Gettyimages