Доменикали: Има два варианта за налагане на следващия пакет правила за Формула 1

Изпълнителният директор на Формула 1, Стефано Доменикали, разкри, че в момента се разглеждат две възможности за следващия цикъл от правила в спорта.

От тази година Формула 1 се състезава при изцяло нов технически правилник, който се очаква да остане в сила пет години. Най-голямата промяна дойде при задвижващите системи, където електрическият компонент първоначално изравни мощността на двигателя с вътрешно горене, преди приносът му постепенно да бъде намален през следващите два сезона.

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Lewis and Max put on some show-stopping duels in the first half of the season 🍿#F1 pic.twitter.com/MMGuQ6Nl22 — Formula 1 (@F1) July 30, 2026

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В разговор с представители на различни международни медии, Доменикали обясни, че Формула 1 обмисля два възможни пътя за следващия регулаторен цикъл. Единият предвижда настоящите правила да се прилагат до края на предвидения период през 2031 г., което ще позволи на ФИА да въведе изцяло нов правилник в края на този етап, ако реши.

Той очерта и алтернативния сценарий, който включва по-ранно въвеждане на регулаторни промени, ако всички ключови заинтересовани страни постигнат съгласие. Според Доменикали подобен ход ще изисква подходяща управленска структура и подкрепата както на отборите, така и на производителите, преди да бъде взето каквото и да е решение.

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„Има два варианта. Ако изчакаме до края на цикъла през 2031, нищо не пречи на ФИА да представи напълно различен правилник. И разбира се, ако отборите искат да бъдат част от него, могат, в противен случай – не. Преувеличавам, но разбирате принципа.“

„Ако има консенсус относно това, което правим, за да го предвидим, е необходимо да се намери подходящото управление. Отборите, заедно с производителите, и следователно това е друга възможност, която смятам, че ще бъде на масата между всички нас преди края на сезона.“

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Доменикали добави, че дискусиите напредват добре въпреки различните интереси. Макар да призна, че всяка страна естествено защитава собствената си позиция, той изрази увереност, че споразумение за бъдещата посока на Формула 1 ще бъде постигнато преди края на годината.

„Мисля, че в момента се водят много добри разговори. Както можете да си представите, има много различни гледни точки, които всеки прокарва по различни причини, но до края на годината ще бъдем в позиция да имаме правилния пакет за бъдещето.“

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Доменикали потвърди, че календарът за следващата година в момента се подготвя по план, въпреки че вече са предвидени резервни мерки, в случай че конфликтът в Близкия изток продължи. Въпреки че спортът очаква да представи графика си за 2027 г. по-късно тази година, той подчерта, че все още има достатъчно време за корекции, ако се наложи.

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Той обясни, че окончателно решение няма да е необходимо преди края на годината, което оставя на Формула 1 достатъчно гъвкавост да реагира на всяко развитие. Доменикали добави, че ситуацията далеч надхвърля моторните спортове, признавайки, че всяка продължителна нестабилност в региона би представлявала много по-сериозен проблем от самия календар на шампионата.

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Снимки: Gettyimages