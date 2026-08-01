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Биното коментира слуховете за идването на Сайнц в Ауди

  • 1 авг 2026 | 11:04
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Шефът на проекта на Ауди във Формула 1 Матиа Биното коментира последните слухове, че Карлос Сайнц ще напусне Уилямс в края на настоящия сезон с амбицията да смени Нико Хюлкенберг в германския отбор.

„Първо, аз не чета вестници или ги чета съвсем малко, така че тези слухове ги научавам от вас – обясни Биното пред швейцарски медии. – Познавам много добре Карлос, логично е името му да се свързва с Ауди. Но мога да ви кажа, че съм много доволен от пилотите, с които разполагаме.

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„Габриел Бортолето и Нико Хюлкенберг представляват отлична сплав от младост и опит, но и двамата са много бързи и затова аз съм доволен от тях. И двамата са бързи.

„Радвам се, че постоянно някой свързва тима ни с други пилоти, това показва, че интересът и доверието към нашия проект растат. Така другите вече смятат, че ние сме конкурентни – това е истината и това не е слух.“

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Снимки: Gettyimages

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