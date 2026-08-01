Джеймс Ваулс разкри как му е повлиял Михаел Шумахер

Шефът на отбора на Уилямс във Формула 1 Джеймс Ваулс заяви, че Михаел Шумахер е „променил играта“ в развитието на болидите, като обясни, че седемкратният световен шампион е оказал огромно влияние върху неговия собствен лидерски стил.

В подкаста „Up To Speed“, в който участва заедно с шампиона от 1996 г. Деймън Хил, който понастоящем е посланик на тима от Гроув, Ваулс обсъди ключовите фигури, оформили неговия подход към управлението на отбора.

George Russell tumbled down the order at the start but the Mercedes man fought his way back into the points 💪#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4YaX1wmSVV — Formula 1 (@F1) July 29, 2026

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Освен Шумахер, британецът е черпил вдъхновение и от бивши колеги като Рос Браун, Дейвид Ричардс, Тото Волф и Люис Хамилтън.

„Лично аз имах удоволствието да работя с Дейвид Ричардс. Рос Браун беше друг важен човек в моя път, а Тото също беше част от него. И всъщност, Деймън спомена Михаел; аз имах удоволствието да работя с Михаел“, каза той.

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„В същото време почерпих много вдъхновение от него. Той беше много различен човек в болида. За съжаление, спомням си 1996 и 1997 г., но извън колата той промени играта.“

„Всичко, което правеше всеки ден, беше свързано с въпроса как да станем по-добри? Как да използваме видео, инженерни данни и защо не погледнем това, и защо не анализираме онова?“, добави Ваулс.

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„В много отношения той беше основоположникът на идеята „Нека продължаваме да се развиваме и променяме“. Така че черпя много вдъхновение от него, както и от Люис. Той имаше други качества, но човек взима по нещо от всеки, който е бил вдъхновяващ в живота му.“

Ваулс влиза във Формула 1 през 2001 г. като инженер в Бритиш Американ Рейсинг (БАР), като работи в отбора, който последователно се трансформира в Хонда Рейсинг, Браун GP и накрая в Мерцедес. През 2014 г. е повишен до директор по моторспорт стратегиите. В началото на 2023 г. Ваулс пое ролята на шеф на отбора на Уилямс.

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Снимки: Gettyimages