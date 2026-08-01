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Джеймс Ваулс разкри как му е повлиял Михаел Шумахер

  • 1 авг 2026 | 16:45
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Шефът на отбора на Уилямс във Формула 1 Джеймс Ваулс заяви, че Михаел Шумахер е „променил играта“ в развитието на болидите, като обясни, че седемкратният световен шампион е оказал огромно влияние върху неговия собствен лидерски стил.

В подкаста „Up To Speed“, в който участва заедно с шампиона от 1996 г. Деймън Хил, който понастоящем е посланик на тима от Гроув, Ваулс обсъди ключовите фигури, оформили неговия подход към управлението на отбора.

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Освен Шумахер, британецът е черпил вдъхновение и от бивши колеги като Рос Браун, Дейвид Ричардс, Тото Волф и Люис Хамилтън.

„Лично аз имах удоволствието да работя с Дейвид Ричардс. Рос Браун беше друг важен човек в моя път, а Тото също беше част от него. И всъщност, Деймън спомена Михаел; аз имах удоволствието да работя с Михаел“, каза той.

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„В същото време почерпих много вдъхновение от него. Той беше много различен човек в болида. За съжаление, спомням си 1996 и 1997 г., но извън колата той промени играта.“

„Всичко, което правеше всеки ден, беше свързано с въпроса как да станем по-добри? Как да използваме видео, инженерни данни и защо не погледнем това, и защо не анализираме онова?“, добави Ваулс.

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„В много отношения той беше основоположникът на идеята „Нека продължаваме да се развиваме и променяме“. Така че черпя много вдъхновение от него, както и от Люис. Той имаше други качества, но човек взима по нещо от всеки, който е бил вдъхновяващ в живота му.“

Ваулс влиза във Формула 1 през 2001 г. като инженер в Бритиш Американ Рейсинг (БАР), като работи в отбора, който последователно се трансформира в Хонда Рейсинг, Браун GP и накрая в Мерцедес. През 2014 г. е повишен до директор по моторспорт стратегиите. В началото на 2023 г. Ваулс пое ролята на шеф на отбора на Уилямс.

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Снимки: Gettyimages

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