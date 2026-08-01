Без повече промени в мотора на Ауди до края на сезона

Германският производител Ауди е взел решение да не въвежда повече подобрения по своя задвижващ агрегат във Формула 1 до края на сезон 2026, разкри състезателният директор Алан Макниш.

След като пое отбора на Заубер и представи първия си двигател за Формула 1, Ауди рядко намираше място в топ 10 в началото на сезона. По време на Гран при на Барселона обаче тимът въведе подобрение в задвижващата система, което според Нико Хюлкенберг е осигурило „най-вече по-добра управляемост“, тъй като това е било слабост на болида R26.

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Прогресът на Ауди оттогава е очевиден, като отборът спечели точки в последните три кръга с Габриел Бортолето (8 точки) и Хюлкенберг (2), като изпревари Уилямс за осмото място в шампионата при конструкторите.

Въпреки това, на въпроса кога ще бъде представено следващото подобрение на задвижващата система, Макниш отговори: „Това ще стане догодина.“ Причината е проста: спазване на тавана на бюджетите.

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„Всеки трябва да прави компромис кога да въвежда подобрения – по шасито и по задвижващата система – и също така къде да харчи парите си - продължи Макниш. - Защото не можеш да похарчиш всичко наведнъж, тъй като тогава няма да ти остане нищо, с което да се бориш по-късно. Така че очакванията трябва да се управляват, и то не само в рамките на един сезон, а и в няколко поредни.“

„От наша гледна точка, с възможностите за допълнителни подобрения за по-слабите задвижващи системи, ние веднага въведохме нещо в Барселона, което беше малка адаптация, и това проработи добре, помогна ни по пътя напред. Бих казал, че по-големите промени са за 2027 г. Така че няма да видим нищо голямо по задвижващата система дотогава“, добави той.

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Снимки: Gettyimages