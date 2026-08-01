Карлос Сайнц иска да стартира в Льо Ман след Формула 1

Карлос Сайнц разкри амбицията си да се състезава в „24-те часа на Льо Ман“ и потенциално да участва в надпревари от клас GT3, след като се оттегли от Формула 1.

Пилотът на Уилямс, който в момента преминава през труден сезон 2026 с отбора от Гроув, наскоро говори в подкаста „Team Torque“ заедно със съотборника си Алекс Албон, като обясни къде се вижда след 10 до 15 години.

Who could it possibly be?! 😂



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Запитан за дългосрочните си планове, испанският пилот обясни: „Виждам се да се състезавам в някоя друга категория.“ Притиснат от съотборника си дали има „списък“ с цели в моторните спортове, Сайнц отговори незабавно: „Наистина искам да участвам в Льо Ман.“

Въпреки че участието в „24-те часа на Льо Ман“, по-специално в най-високия клас Хиперкар, остава основна амбиция, Сайнц също така подхвърли идеята за участие в GT3 надпревари с приятели.

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„Ако се събере добър GT3 отбор, с който знам, че ще се забавлявам, бих могъл да се насладя и на това“, разсъждава той.

31-годишният пилот обясни, че би искал да се наслади на моторните спортове от различна гледна точка, когато в крайна сметка се оттегли от Формула 1. „Мисля, че в крайна сметка става въпрос за това да се наслаждаваш на моторните спортове от различна позиция от тази, в която сме днес“, сподели Сайнц.

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„Сега имаме отговорност, имаме напрежение и отбор, който трябва да защитаваме и за който да постигаме резултати, но в бъдеще бихме могли да го правим просто за себе си. Автомобилен спорт за чисто удоволствие, което всъщност мисля, че е най-готиният спорт за практикуване.“

Тези коментари идват на фона на труден сезон за Уилямс. В момента Сайнц е на 15-о място в класирането при пилотите с шест точки, а съотборникът му е 16-и с пет. В резултат на това Уилямс заема девето място в шампионата при конструкторите с 11 точки.

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Падокът на Формула 1 сега е в лятна почивка, но сезонът ще се поднови с Гран при на Нидерландия на пистата „Зандвоорт“ от 21 до 23 август.

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Снимки: Imago