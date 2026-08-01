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Какво е да ядосаш доктор Марко? Лиам Лоусън разказва

  • 1 авг 2026 | 14:43
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Лиам Лоусън си припомни история от ранните етапи на кариерата си във Формула 1, като разкри подробности за разговор, който е провел с Хелмут Марко през 2023 г. – малко преди катастрофата на Даниел Рикардо на "Зандвоорт" - инцидент, който в крайна сметка промени хода на кариерата му.

Завръщането на Даниел Рикардо във Формула 1 рязко се обърка по време на втората тренировка за Гран при на Нидерландия през 2023 г. Катастрофа на трети завой му причини фрактура на метакарпална кост на лявата ръка и го принуди да пропусне няколко състезания. В отговор Ред Бул предостави мястото му на младия новозеландец Лиам Лоусън, въпреки че той никога преди това не беше стартирал в състезание във Формула 1.

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Лоусън веднага впечатли при дебюта си на "Зандвоорт" и продължи със силните си представяния в следващите състезания. Тези резултати в крайна сметка убедиха доктор Хелмут Марко и Ред Бул да го повишат в основния отбор редом до Макс Верстапен за сезон 2025, макар престоят му в тима от Милтън Кийнс да продължи само две състезания.

В подкаста „F1: Off The Grid“ Лоусън си спомни как е потърсил Марко по време на състезателния уикенд в Нидерландия през 2023 г., след като е прекарал няколко дни в размисъл за бъдещето си. Като част от младежката програма на Ред Бул в продължение на пет години без да получи възможност във Формула 1, новозеландецът решил да попита Марко директно защо все още не му е даден шанс. Разговорът не протекъл според очакванията му, като Лоусън признава, че Марко бързо го е „отрязал“, което го е разочаровало.

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Само малко по-късно обаче всичко се променило. След контузията на Даниел Рикардо, Ред Бул започнали да оценяват вариантите си за заместник, вместо веднага да изберат Лоусън:

„Имах три дни, в които основно размишлявах върху нещата, а след това отлетях за "Зандвоорт". Реших просто да седна с Хелмут и да го притисна, за да разбера какво мисли. Влязох в офиса му в петък сутринта на пистата и му казах: „Защо просто не ми дадеш шанс? Инвестирахте всички тези пари в мен. Какъв е смисълът? В програмата съм от пет години.“ Стигна се до момент, в който мисля, че той малко се ядоса, защото на практика просто ме отряза. Напуснах срещата, обадих се на треньора си, който беше там, и му казах: „Това е доста тежко.“

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В крайна сметка Марко го извикал в офиса си и му задал един-единствен въпрос – дали е готов. Лоусън отговорил с „Да“ и само след миг получил възможността да направи своя дебют във Формула 1.

„Не беше просто директно решение: „Лиам ще бъде в колата“. Беше: „Кого другиго можем да вземем, който потенциално има опит, който е карал колата?“. Отидох при Хелмут, влязох и той ме погледна и каза: „Готов ли си?“. Аз отговорих: „Да“. И това беше целият разговор.“

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Снимки: Gettyimages

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