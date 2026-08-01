Екълстоун и доктор Марко посочиха новия световен шампион

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун и доскорошният съветник в Ред Бул доктор Хелмут Марко са убедени, че знаят кой ще бъде коронясан за световен шампион в края на сезона.

В разговор пред швейцарското издание „Блик“ и Екълстоун, и Марко споделиха едно и също мнение за изхода на тазгодишната битка за титлата, като двамата ясно посочиха кого очакват да триумфира: „Антонели ще бъде световен шампион, Верстапен остава най-силният пилот на стартовата решетка.“

"This is magical" ✨



Lewis and Max put on some show-stopping duels in the first half of the season 🍿#F1 pic.twitter.com/MMGuQ6Nl22 — Formula 1 (@F1) July 30, 2026

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До момента младият италианец е най-впечатляващият пилот през сезона, като записа шест победи и натрупа преднина от 50 точки пред Люис Хамилтън на върха в класирането при пилотите. Този аванс бе постигнат въпреки отпадането му в Испания и състезанието без точки на „Силвърстоун“, след като повреда в предпазителя на предното му колело компрометира надпреварата му.

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По този начин Антонели може да влезе във втората половина на сезона със спокойствието, че на практика разполага с лукса от две състезания аванс, като дори и при неуспех в тях ще остане начело в класирането. Преимуществото му е допълнително подсилено от трудностите, с които се сблъсква съотборникът му Джордж Ръсел, чиято кампания също е белязана от поредица неуспехи и технически проблеми.

За разлика от него, Верстапен преживява разочароващ сезон с далеч повече спадове, отколкото върхове. Нидерландецът бе принуден да се оттегли от три състезания досега – първо в Китай заради проблем с охладителната система, след това в Монако след повреда в задвижващата система още в първата обиколка, въпреки че стартира от първа редица, и най-скоро на „Силвърстоун“, където повреда в механизма на активното задно крило го изпрати извън пистата – същият проблем, който го сполетя и по време на квалификацията в Австрия.

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Въпреки трудния сезон, Верстапен все пак направи няколко силни представяния, като се качи на подиума в Канада, завърши втори в Австрия, отново бе на почетната стълбичка в Белгия и си осигури още едно второ място в Унгария.

Пред „Кроне Цайтунг“ Марко вече омаловажи шансовете на Верстапен да се върне в битката за титлата, твърдейки, че в момента на Ред Бул липсва постоянството, необходимо за борба в челото. Австриецът също така посочи изоставането в темпото спрямо Макларън и Ферари, както и нестабилността на болида, като ключови фактори за своята оценка. Верстапен влиза във втората половина на сезона на 110 точки зад Антонели, а Марко ясно заяви, че се надява нидерландецът да остане в Ред Бул и в бъдеще.

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Снимки: Gettyimages