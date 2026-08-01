Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Екълстоун и доктор Марко посочиха новия световен шампион

Екълстоун и доктор Марко посочиха новия световен шампион

  • 1 авг 2026 | 10:16
  • 763
  • 0

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун и доскорошният съветник в Ред Бул доктор Хелмут Марко са убедени, че знаят кой ще бъде коронясан за световен шампион в края на сезона.

В разговор пред швейцарското издание „Блик“ и Екълстоун, и Марко споделиха едно и също мнение за изхода на тазгодишната битка за титлата, като двамата ясно посочиха кого очакват да триумфира: „Антонели ще бъде световен шампион, Верстапен остава най-силният пилот на стартовата решетка.“

Верстапен ще потвърди на "Зандвоорт", че остава в Ред Бул?
Верстапен ще потвърди на "Зандвоорт", че остава в Ред Бул?

До момента младият италианец е най-впечатляващият пилот през сезона, като записа шест победи и натрупа преднина от 50 точки пред Люис Хамилтън на върха в класирането при пилотите. Този аванс бе постигнат въпреки отпадането му в Испания и състезанието без точки на „Силвърстоун“, след като повреда в предпазителя на предното му колело компрометира надпреварата му.

Доктор Марко е скептичен, че Верстапен пак ще се бори за титлата
Доктор Марко е скептичен, че Верстапен пак ще се бори за титлата

По този начин Антонели може да влезе във втората половина на сезона със спокойствието, че на практика разполага с лукса от две състезания аванс, като дори и при неуспех в тях ще остане начело в класирането. Преимуществото му е допълнително подсилено от трудностите, с които се сблъсква съотборникът му Джордж Ръсел, чиято кампания също е белязана от поредица неуспехи и технически проблеми.

За разлика от него, Верстапен преживява разочароващ сезон с далеч повече спадове, отколкото върхове. Нидерландецът бе принуден да се оттегли от три състезания досега – първо в Китай заради проблем с охладителната система, след това в Монако след повреда в задвижващата система още в първата обиколка, въпреки че стартира от първа редица, и най-скоро на „Силвърстоун“, където повреда в механизма на активното задно крило го изпрати извън пистата – същият проблем, който го сполетя и по време на квалификацията в Австрия.

От Мерцедес очакват "промяна" в битката за титлата след лятната пауза
От Мерцедес очакват "промяна" в битката за титлата след лятната пауза

Въпреки трудния сезон, Верстапен все пак направи няколко силни представяния, като се качи на подиума в Канада, завърши втори в Австрия, отново бе на почетната стълбичка в Белгия и си осигури още едно второ място в Унгария.

Пред „Кроне Цайтунг“ Марко вече омаловажи шансовете на Верстапен да се върне в битката за титлата, твърдейки, че в момента на Ред Бул липсва постоянството, необходимо за борба в челото. Австриецът също така посочи изоставането в темпото спрямо Макларън и Ферари, както и нестабилността на болида, като ключови фактори за своята оценка. Верстапен влиза във втората половина на сезона на 110 точки зад Антонели, а Марко ясно заяви, че се надява нидерландецът да остане в Ред Бул и в бъдеще.

Ландо Норис донесе победа №100 в партньорството между Макларън и Мерцедес
Ландо Норис донесе победа №100 в партньорството между Макларън и Мерцедес
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Най-после: WRC има нов промоутър, новата ера може да започне!

Най-после: WRC има нов промоутър, новата ера може да започне!

  • 1 авг 2026 | 09:59
  • 608
  • 0
Дъждът дойде и отвори разликите в челото на рали "Финландия"

Дъждът дойде и отвори разликите в челото на рали "Финландия"

  • 31 юли 2026 | 19:41
  • 4026
  • 1
Ландо Норис донесе победа №100 в партньорството между Макларън и Мерцедес

Ландо Норис донесе победа №100 в партньорството между Макларън и Мерцедес

  • 31 юли 2026 | 17:50
  • 2002
  • 1
Верстапен ще потвърди на "Зандвоорт", че остава в Ред Бул?

Верстапен ще потвърди на "Зандвоорт", че остава в Ред Бул?

  • 31 юли 2026 | 17:24
  • 1741
  • 0
От Мерцедес очакват "промяна" в битката за титлата след лятната пауза

От Мерцедес очакват "промяна" в битката за титлата след лятната пауза

  • 31 юли 2026 | 16:41
  • 4501
  • 0
Гюнтер Щайнер: Ауди е вариант за Джордж Ръсел за 2028

Гюнтер Щайнер: Ауди е вариант за Джордж Ръсел за 2028

  • 31 юли 2026 | 16:24
  • 1666
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Базел и АЕК следят звезда на Левски

Базел и АЕК следят звезда на Левски

  • 1 авг 2026 | 09:10
  • 7046
  • 16
Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

  • 1 авг 2026 | 07:15
  • 8264
  • 31
Босът на Спартак (Пд) разказа как се е заел с клуба и за трудното начало от петото ниво

Босът на Спартак (Пд) разказа как се е заел с клуба и за трудното начало от петото ниво

  • 1 авг 2026 | 08:00
  • 3920
  • 5
Инфантино направи крачка назад и се отказа от идеята, която предизвика бунт срещу ФИФА

Инфантино направи крачка назад и се отказа от идеята, която предизвика бунт срещу ФИФА

  • 1 авг 2026 | 06:07
  • 5168
  • 6
Здрав сблъсък на "Колежа"

Здрав сблъсък на "Колежа"

  • 1 авг 2026 | 07:30
  • 3154
  • 0
Кръгът във Втора лига започва с три мача

Кръгът във Втора лига започва с три мача

  • 1 авг 2026 | 07:00
  • 5466
  • 1