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  3. Нюкасъл договори заместник на Тонали от Франция

Нюкасъл договори заместник на Тонали от Франция

  • 23 юли 2026 | 14:59
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Нюкасъл договори заместник на Тонали от Франция

Нюкасъл е постигнал споразумение с Монако за халфа на тима Аладжи Бамба, съобщава “Скай Спортс”. От “Сейнт Джеймсис Парк” са се съгласили да платят 30 милиона паунда плюс още 5 под формата на бонуси за талантливия полузащитник. Отборът от Княжеството си е запазил и процент при бъдеща продажба на Бамба. 20-годишният халф вече е пристигнал в английския север, където ще премине медицински прегледи и след това ще подпише личния си договор.

Официално: Тонали вече е от Тотнъм с рекорден трансфер
Официално: Тонали вече е от Тотнъм с рекорден трансфер

Талантът набра сериозна популярност през миналата година, когато получи шанс в тима и впечатли с изявите си, записвайки 28 двубоя. Младокът е смятан за изключително перспективен, а в Нюкасъл имат сериозна нужда от подсилване в средата на терена. Те вече се разделиха със Сандро Тонали, който премина в Тотнъм за над 100 милиона евро, а се очаква в следващите седмици капитанът на тима Бруно Гимараеш също да се озове в друг тим, като Арсенал е сочен за фаворит за подписа му.

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Снимки: Imago

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