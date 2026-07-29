Астън Вила се интересува от Николас Джаксън

След като прекара изминалия сезон под наем в Байерн (Мюнхен), Николас Джаксън се завърна в Челси. За нападателя обаче изглежда няма място в плановете на лондонския клуб, като интерес към него има от страна на Астън Вила.

25-годишният играч не влиза в плановете и на новия наставник на Челси Чаби Алонсо. Затова от клуба търсят вариант да се отърват от него. Така той може да поеме в посока Астън Вила. Според информация на журналиста Флориан Плетенберг, преговорите между страните продължават в търсене на задоволително решение.

Лондонският клуб предпочита постоянен трансфер, но не е изключена и възможността за нов наем на нападателя. След като осъзна суровата реалност на „Стамфорд Бридж“, сенегалският футболист може да се превърне във фантастично попълнение за клуба от Бирмингам.

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Снимки: Gettyimages