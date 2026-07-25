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Левски обърна Локо (София) от 0:1 до 2:1 за 5 минути - на живо след страхотния мач в "Надежда"
  1. Sportal.bg
  2. Университатя (Крайова)
  3. Университатя реши да пази сили за Левски и отнесе много бой в Букурещ

Университатя реши да пази сили за Левски и отнесе много бой в Букурещ

  • 25 юли 2026 | 22:55
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Университатя реши да пази сили за Левски и отнесе много бой в Букурещ

Румънският шампион Университатя (Крайова) допусна срамна загуба с 1:5 при гостуването си на Динамо (Букурещ) от втория кръг на първенството. Старши треньорът на Университатя Филипе Коельо реши да остави на пейката почти всички основни футболисти, за да ги запази за реванша срещу Левски от квалификациите на Шампионската лига, но това му струваше скъпо.

Динамо започна много силно и поведе още в 8-ата минута с гол на Алберто Соро след асистенция на Александру Поп. В средата на полувремето фрапантна грешка на Роналдо Уебстър доведе до второ попадение в полза на "червените кучета", отбелязано от Александру Муши.

Ситуацията на гостите стана още по-тежка, след като в добавеното време на първата част защитникът Юрай Бадел напусна терена с директен червен картон. Първоначално реферът отсъди дузпа и показа жълт картон на Бадел, но след консултация с ВАР прецени, че нарушението е било извън наказателното поле и изгони футболиста на Университатя, а вместо дузпа Динамо получи пряк свободен удар.

Макар и с човек по-малко, шампионите върнаха интригата в 50-ата минута с попадение на Стивън Нсимба. Не след дълго обаче Александру Поп изскочи зад защитата в синьо и технично преодоля вратаря Разван Сава. В 76-ата минута Каталин Кърджан вкара от дузпа за 4:1, а разгрома оформи Мартин Паскуал с глава секунди преди последния съдийски сигнал.

Снимки: gsp.ro

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