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"Винаги сме на ръба" – Ред Бул призна, че не е дал на Макс Верстапен "болид, с който да атакува"

  • 27 юли 2026 | 16:47
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След като стъпи на подиума на „Хунгароринг“, Макс Верстапен се чудеше на едно нещо по време на пресконференцията след състезанието: „Как, по дяволите, се озовах тук? Бях шокиран, всъщност все още съм шокиран.“

Второто място естествено зарадва Верстапен, но той веднага подчерта, че проблемите на Ред Бул все още не са решени. Точно както в събота, четирикратният световен шампион се бореше с баланса на колата – главно презавиване през целия уикенд – а след състезанието Верстапен разкри, че отново е забелязал повреди по болида си, без да навлиза в повече подробности.

Лоран Мекис призна, че Ред Бул не е успял да извлече максимума от пакета си по време на последното състезание преди лятната пауза и че отборът не е успял да даде на пилотите си нужните инструменти за битка.

„Мисля, че така и не успяхме да дадем на Макс и Исак [Хаджар] кола, с която да могат да атакуват“, призна Мекис в неделя вечер.

„Ако погледна назад към обратната връзка на пилотите в Спа или Австрия, те вероятно биха казали, че колата е била горе-долу в правилната зона по отношение на усещането и това, което им позволява да правят.

„Този уикенд това изобщо не беше така. Със сигурност беше по-зле в петък и събота в сравнение с днес, но дори и днес трябва да кажа, че вероятно не е давала на пилотите много добро усещане.

„Мисля, че е справедливо да се каже, че само Ландо [Норис] беше очевидно по-бърз от Макс днес. Смятам, че с всички останали той можеше да се сравнява или да ги победи. Така че предполагам, че това е положително, защото означава, че имаме резерв за подобрение със сегашния пакет“, добави шефът на Биковете.

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Това обаче не означава, че Ред Бул няма работа за вършене – точно обратното. Според Мекис, преди „Зандвоорт“, домашния старт на Верстапен, Ред Бул трябва да разбере защо RB22 има толкова тесен работен прозорец, като същевременно отборът трябва да подобри и своята постоянност.

„Ще се опитаме да видим защо сме толкова на ръба с баланса на колата, баланса в завоите, кога болидът се представя добре и кога не.

„Беше тежка работа, със сигурност за пилотите, но и за отбора в тези последни няколко състезания, да задържим колата в нейния прозорец“, каза Мекис.

Ред Бул едва четвъртият отбор преди лятната пауза?

Поради тази липса на постоянство и защото Ред Бул започна сезона със значителен дефицит, отчасти дължащ се на по-тежък болид, отборът в момента е четвърти в шампионата при конструкторите. Разликата до лидерите от Мерцедес вече нарасна до над 200 точки. Пасивът спрямо третия Макларън е „само“ 43 пункта, подпомогнат от проблеми с надеждността за базирания в Уокинг отбор, но Макларън направи значителна стъпка напред с подобренията си в Унгария, както призна и Мекис.

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„Да, мисля, че пакетът, който донесоха тук, със сигурност им донесе голям скок. Така че определено е впечатляващо. Нека видим как ще се представи на различна писта, но ако погледна само Будапеща и работата, която са свършили, със сигурност е доста впечатляващо.

„Мисля, че това е първото състезание, в което победихме и двете Ферари, и двата Мерцедеса, но трябва да кажа, че Макларън свършиха много добра работа с темпото, което показаха днес“, завърши своя коментар ръководителят на Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages

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