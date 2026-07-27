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С победата в Унгария Норис сложи край на историческата си серия във Формула 1

  • 27 юли 2026 | 12:18
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С победата си във вчерашната Гран При на Унгария световният шампион Ландо Норис сложи край на своята историческа серия във Формула 1.

За британецът успехът на „Хунгароринг“ е под №12 в неговата кариера, като за първи път той печели на писта, на която вече е триумфирал. Неговата първа победа в Унгария дойде през миналата година.

Ландо Норис вярва, че е бил непобедим на "Хунгароринг"
Ландо Норис вярва, че е бил непобедим на "Хунгароринг"

Норис спечели своите първи 11 победи на 11 различни трасета, с което подобри рекорда на Михаел Шумахер, чиито първи десет победи бяха на десет различни писти. Първите 11 успеха на Норис дойдоха в Маями 2024, Нидерландия 2024, Сингапур 2024, Абу Даби 2024, Австралия 2025, Монако 2025, Австрия 2025, Великобритания 2025, Унгария 2025, Мексико Сити 2025 и Сао Пауло 2025.

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Снимки: Gettyimages

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