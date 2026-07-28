В Мерцедес мислят кога да са наказанията за нови двигатели

Въпреки силното си темпо в челото на колоната във Формула 1, отборът на Мерцедес се сблъска с някои проблеми с надеждността през този сезон.

Шефът на тима Тото Волф заяви, че екипът обмисля дали да избере стратегически наказания на стартовата решетка, свързани със задвижващата система.

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Всеки пилот разполага с определен брой компоненти за задвижващата система, които може да използва без санкции през сезона. Всяко превишаване на този лимит води до автоматично преместване назад в стартовата решетка. Отборите често избират състезания, които предлагат много възможности за изпреварване, за да въведат допълнителни компоненти и така да ограничат щетите от наказанието.

И двамата пилоти на Мерцедес се борят за титлата и са на прага да използват компоненти, които ще доведат до наказание. Те обаче имат свободата да се върнат към по-стари части, които вече са в техния резерв.

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Ако все пак решат да въведат нова задвижваща система, Волф намекна, че „Монца“ може да бъде вариант за отбора, предвид високоскоростния характер на пистата и многобройните зони за изпреварване.

„По отношение на наказанията за двигатели, все още много се надявам да не се налага да взимаме такова - каза Волф. - „Трябва да решим кога ще е това, кога трябва да вземем наказание и на кои писти? Може да има една - „Монца“, която е много специална за Кими Антонели, но на хартия изглежда като добро място за наказание за смяна на двигател.“

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Въпреки това Волф е предпазлив, че подобно решение може да не бъде прието добре в лагера на Антонели.

„Така че трябва да говоря с Марко (бащата на Антонели) дали искаме да вземем наказание за двигател на „Монца“ - пошегува се той. - Така сваляш напрежението на „Монца“, като стартираш отзад.“

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Снимки: Gettyimages