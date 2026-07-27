Провал за Ферари: Как най-доброто шаси във Формула 1 се размина с подиума в Унгария

Конкурентите твърдят, че Ферари разполага с най-пъргавото шаси във Формула 1, ако не с най-добрия двигател или аеродинамика. Затова се очакваше техният болид SF-26 да блесне на писти, където максималната скорост на правите е по-малко важна от способността да се поддържа висока скорост в бавните завои.

Въпреки това нито Люис Хамилтън, нито Шарл Леклер успяха да спечелят полпозишън в Унгария. Още по-забележително и противно на очакванията, нито един от двамата не се качи на подиума в неделя.

Last time we will see this in a while 👋❤️ pic.twitter.com/OarXJ33eXl — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 26, 2026

Леклер беше най-бърз в първата свободна тренировка в петък, преди Хамилтън да го поведе за двойна победа във втората. Но в третата тренировка и в квалификацията и двамата бяха изпреварени от крайния победител в състезанието Ландо Норис. Хамилтън беше най-близо в квалификацията и състезанието, изоставайки със само на 0.012 секунди от полпозишъна, но след това беше наказан с три места назад заради възпрепятстване на Оскар Пиастри по време на втората бърза обиколка на пилота на Макларън.

В неделя Хамилтън стартира пети с меки гуми, но не направи достатъчно добър старт, за да изпревари Ред Бул-а на Макс Верстапен, което компрометира състезанието му. След като успя да изпревари Верстапен с пресичаща стратегия по-късно, той получи инструкция да влезе в бокса по време на виртуална кола за сигурност. Това му коства позиция на пистата спрямо Верстапен и Андреа Кими Антонели от Мерцедес, а използваните меки гуми, които му бяха сложени, не му позволиха да изпревари нито един от двамата. Наказание от 5 секунди за превишена скорост в пит-лейна го свали от четвърто на пето място на финала, зад Леклер.

Монегаскът, който се класира на две десети зад Хамилтън, заяви, че „темпото никога не е било на нивото на Люис“ в тази сесия. Той стартира състезанието от втора позиция на стартовата решетка, с меки гуми, също като съотборника си, но изостана зад Пиастри, Верстапен и Хамилтън още в първата обиколка и през цялото време не успя да окаже влияние.

A three-way onboard view of the charge off the line! 🤩



Charles

Max

Lewis #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/KB1b11h179 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Шефът на Макларън, Андреа Стела, заяви, че Норис е „надминал себе си“ с полпозишъна и че шасито на Макларън все още не е равностойно на това на Ферари. И така, как болидът, който теоретично трябваше да е най-силен на „Хунгароринг“, имайки предвид позицията на пистата, не успя да стигне до подиума?

„Мисля, че това, което ми прави впечатление, е, че от последните три състезания имаше две, в които очаквахме да имаме трудности, а завършихме първи и втори“, каза Леклер след това.



„А в състезанието, в което очаквахме да се представим добре, завършихме четвърти и пети. Така че очевидно има тенденция – и не е като единият болид да се справя добре, защото той [Люис] се представя изключително. Искам да кажа, и двата болида изглежда имат тази тенденция да са добри през уикендите, в които очакваме да имаме трудности, и да се затрудняват през уикендите, в които смятаме, че ще сме добри. Това трябва да се разбере.



„Вярно е също, че с добър старт днес нещата можеха да изглеждат много по-различно. Защото на писта като тази няма много изпреварвания“, добави още монегаскът.

Till next time Hungaroring ⭕️ pic.twitter.com/SrmFNsHjJV — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 26, 2026

Определено има пропуски в изпълнението, както посочи шефът на отбора Фредерик Васьор в своя анализ след състезанието. Нито Леклер, нито Хамилтън разполагаха с нов комплект средно твърди гуми за състезанието, тъй като ги бяха използвали в квалификацията, но и не бяха много доволни от поведението на болида с този тип гуми през уикенда.

Всички останали лидери стартираха със средно твърди гуми. SF-26 има репутацията, че е агресивен към гумите, така че се очакваше състезателното темпо да се окаже проблематично при старт с мек комплект при температура на въздуха от 31°C и на пистата от 51°C. Но меките гуми, както Пирели отбеляза още в петък, се държаха изненадващо добре – всъщност Верстапен кара остатъка от състезанието с комплект използвани меки гуми, които сложи в края на 41-та обиколка.

Също така, въпреки тази добре известна уязвимост, Макларън бяха достатъчно предпазливи от заплахата за „ъндъркът“ от страна на Хамилтън към техните пилоти – докато те бяха на първа и втора позиция – че повикаха Пиастри в бокса в отговор на първото спиране на британеца (за твърди гуми) в края на 13-ата обиколка. Хамилтън успешно приложи пресичаща стратегия на Верстапен, но излезе зад Лиам Лоусън от Рейсинг Булс – след което нидерландецът го изненада, докато изпреварваше Лоусън.

По собствените му думи, Люис „не видя Макс да идва“. И както той също призна, „състезанието ми тръгна надолу оттам нататък“.

Последното спиране в бокса му коства позиция на пистата и далеч не беше перфектно: Хамилтън блокира колелата при влизането в бокса и не уцели маркировката, което забави смяната на гумите, а след това освободи ограничителя на скоростта в пит-лейна частица от секундата по-рано.

Люис Хамилтън: Последният ми бокс беше ненужен

Васьор го определи като класически пример за натрупване на грешки, което вероятно е вярно. Но Хамилтън е спечелил достатъчно световни титли, за да знае как да изпълни един състезателен уикенд правилно.

Въпросите относно привидната непредсказуемост на самия болид обаче остават. Изглежда, че болидът SF-26 непрекъснато изненадва както отбора, така и пилотите. В същото време Мерцедес и Макларън, въпреки случайните технически повреди, се радват на ниво на предвидимост, което им позволява да бъдат проактивни, докато Ферари е принуден да бъде реактивен.

On track with the SF-26 🇭🇺 pic.twitter.com/OcsohyJCG0 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 26, 2026

„В нито един момент от състезанието не бяхме особено блестящи. Първият стинт с твърди гуми [вторият му в състезанието] не беше лош, а последният със софт беше доста добър. Но имаше твърде много възходи и падения и мисля, че точно върху това трябва да работим.



„[Целта] е да се опитаме да намерим тази постоянство с този автомобил, защото той е много, много труден – в някои стинтове за Люис, а в други за мен. И е малко странно колко несвързано е всичко“, заключи Лeклер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages