Никола Цолов: Няма такова нещо като провал, научих много този уикенд

Никола Цолов нямаше най-добрия уикенд на „Хунгароринг“, след като взе само шест точки от двете състезания от Формула 2 на унгарското трасе.

В събота Българския лъв не завърши спринта след удара със Себастиан Монтоя, за който по-голямата вина носеще Цолов. Поради тази причина той беше наказан и започна неделното основно 12-ти, но с много силно каране успя да си проправи път до седмата позиция на финала.

Въпреки тази липса на резултати, както самият Цолов определи уикенд, той е на мнението, че е научил много, което ще му бъде от ползва в неговата кариера за напред. Българския лъв също така обеща да се върне по-силен след лятната пауза.

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

„Няма такова нещо като провал, трябва да натискаш и да търсиш собствените си граници. Въпреки липсата на резултати този уикенд, той беше един от тези, в които успях да науча много, което ще ми помогне в моята кариера за напред. Радвам се, че се случи сега и аз ще мога да се върна по-силен и по-завършен отвсякога. Все още водя в шампионата с 20 точки. Благодаря на всички за подкрепата ви на и извън пистата, време е за почивка“, написа Цолов.

По програма до края на сезона във Формула 2 остават още пет кръга, като първият от тях ще се проведе между 4 и 6 на септември на „Монца“. Съдбата на финалните два кръга в Катар и Абу Даби обаче още не е сигурно и календарът на Формула 2 тепърва може да претърпи още промени след тези от по-рано през сезона.

Къде ще завърши сезон 2026 във Формула 1?

В генералното класиране след първите девет състезателни уикенд за годината Цолов е лидер със 167 точки и аванс от 20 пред Габриеле Мини, който спечели спринта в Унгария. На третото място, с пасив от 22 пункта спрямо Цолов, се движи Рафаел Камара, за когото уикендът край Будапеща беше много ползотворен, след като той завърши пети в спринта и трети в основното състезание.

Снимки: Red Bull Content Pool

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google