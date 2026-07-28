Защо Макларън отказа на Норис да спре преди Пиастри в бокса?

Шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела разясни защо световният шампион Ландо Норис не е получил разрешение от тима а влезе в бокса преди съотборника си Оскар Пиастри по време на Гран при на Унгария.

След първата серия от спирания в бокса, Норис се движеше втори зад съотборника си Оскар Пиастри. Британецът поиска да влезе пръв за втора смяна, но състезателният му инженер Уил Джоузеф отхвърли молбата. Вместо това, Пиастри беше повикан в 33-тата обиколка, за да се предотврати "пресичането“ на стратегията му от страна на Люис Хамилтън спрямо лидера в състезанието.

Lando 🫶 Hungary



Winning at the Hungaroring again means @LandoNorris has taken his first repeat victory at any circuit! 🤯🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/vRU64rpnuc — Formula 1 (@F1) July 27, 2026

С победата в Унгария Норис сложи край на историческата си серия във Формула 1

Пиастри излезе на пета позиция пред Хамилтън, което позволи на Норис да разгърне по-високото си темпо, за което твърдеше, че е възпрепятствано, докато се движи зад австралиеца.

В крайна сметка Макларън повика Норис в бокса в края на 38-ата обиколка. В същия тур Пиастри загуби време при изпреварване с обиколка на Карлос Сайнц. Норис се появи на пистата с 0,7 секунди преднина пред австралийския си съотборник и бързо се откъсна, за да постигне лесна победа. Междувременно Пиастри, докато се движеше втори, отпадна в 56 обиколка поради повреда в скоростната кутия.

Провал за Ферари: Как най-доброто шаси във Формула 1 се размина с подиума в Унгария

Стела обясни защо Макларън са следвали своята състезателна философия, известна като „Папая правилата“, по време на вторите спирания в бокса. Той подчерта, че Пиастри е спечелил „честно“ правото да се бори за победата, след като грешка на Норис в завой 2 в първата обиколка му е дала лидерството. Поради това е било правилно да се даде приоритет на австралиеца.

„Целта е да си осигуриш победата в такова състезание и да спечелиш максимален брой точки за отбора, но също така трябва да си последователен в начина, по който се състезаваме“, заяви Стела след състезанието.

Официално: Младежката програма на Ред Бул ще има нов ръководител

„До момента, в който Оскар влезе в бокса, той беше повел по честен начин в завой 2, така че заслужаваше възможността да се опита да спечели състезанието. На други писти Ландо вероятно би могъл да изпревари Оскар, но в Будапеща това е трудно. Нуждаеш се от голямо предимство в темпото, за да го направиш.“

„Така че бяхме доволни да дадем на Оскар възможността да се бори за победата, като в същото време защитавахме нашия състезателен подход. Това беше стратегията, която възприехме. Очевидно, решенията винаги са на ръба. Има много варианти, които можеш да обмислиш.“

"Винаги сме на ръба" – Ред Бул призна, че не е дал на Макс Верстапен "болид, с който да атакува"

„Но от гледна точка на състезателните принципи, това беше добре изпълнено състезание и трябва да благодаря на Оскар и Ландо, защото това не би било възможно без двама пилоти, които приемат и подкрепят начина, по който се състезава Макларън.“

„Ако погледнете състезанието, ще видите, че когато Хамилтън влезе в бокса, той беше в позиция да пресече стратегията и на двата болида на Макларън. Трябваше да реагираме, защото това беше правилният начин да доведем колата до победа.“

Къде ще завърши сезон 2026 във Формула 1?

„Трябваше един от нашите болиди да поведе пред Хамилтън, така че изборът беше между Оскар и Ландо. Оскар беше начело и сметнахме, че той е правилният пилот, който да спре в този момент.“

„Това отвори различна стратегия за Ландо. Така че не става въпрос за отклонение от плана заради Оскар или Ландо. Отклонихме се, защото трябваше да избегнем възможността Ферари да поведе в състезанието.“

Тото Волф е недоволен от поредния проблем на Мерцедес, който засегна Джордж Ръсел

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages