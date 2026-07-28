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Bild: Ред Бул предлага нов договор на Верстапен

  • 28 юли 2026 | 13:59
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Ред Бул предлага нов договор на бившия световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен, съобщи днес германският вестник Bild. Според изданието, новият контракт е до края на сезон 2029, по него Макс ще получава по-висока заплата, като в офертата отново се появяват и пари за откупуване на клаузата за предсрочно прекратяване.

Източниците на Bild твърдят, че Макс и обкръжението му, където решаващ глас имат баща му Йос Верстапен и мениджърът му Раймонд Вермюлен, все още не са отговорили на офертата на Ред Бул. Но пък вече е потвърдено, че двете страни продължават комуникацията, основно с изясняване на отделни елементи по офертата, като все още няма отговор.

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Настоящият договор на Макс е до края на сезон 2028 във Формула 1, като той може още тази година да активира клаузата за предсрочното му прекратяване и да излезе на пазара за 2027. От Ред Бул вече са предложили да откупят тази клауза, но офертата е бил отхвърлена от мениджмънта на Верстапен.

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В последните месеци отново се засилиха спекулациите, че Макс може да напусне Ред Бул, въпреки че реално за него няма място в нито един от другите три големи отбори във Формула 1: Мерцедес, Ферари и Макларън. Представители и на трите тима вече дадоха да се разбере, че 4-кратният световен шампион не влиза в плановете им и те са доволни да продължат да работят с пилотите, които вече карат за тях.

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Снимки: Imago

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