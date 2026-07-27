Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Марио Хезоня подписа с Кливланд Кавалиърс

Марио Хезоня подписа с Кливланд Кавалиърс

  • 27 юли 2026 | 01:58
  • 130
  • 0
Марио Хезоня подписа с Кливланд Кавалиърс

Марио Хезоня подписа едногодишен договор на стойност 2,8 милиона долара с Кливланд Кавалиърс. Той се завръща в НБА, за да играе ключова роля за „кавалерите“, след като те не успяха да привлекат Леброн Джеймс като свободен агент.

Хезоня се завръща в НБА, след като напусна в посока Евролигата след края на сезон 2019-20. Той ще започне своя шести сезон в Съединените щати и се очаква да има ключова роля в състава на Кавалиърс.

Хърватинът предлага на Кливланд ръст, точкова мощ и опит след неуспешния им опит да си върнат ЛеБрон Джеймс.

Завръщането в НБА беше приоритет за него, след като прекара последните шест сезона в Европа, включително последните четири с Реал Мадрид.

Според Донатас Урбонас от „БаскетНюз“ той е изпълнил необходимите условия, за да активира клаузата за напускане в посока НБА в дългосрочния си договор с Реал Мадрид преди крайния срок, което е разчистило пътя за трансфера му.

31-годишният баскетболист беше избран под номер 5 в драфта на НБА през 2015 г.

По време на първия си престой в лигата той изигра 330 мача с екипите на Орландо Меджик, Ню Йорк Никс и Портланд Трейл Блейзърс, като записа средно по 6,9 точки и 3,1 борби за 18,5 минути на мач.

Впоследствие Хезоня възроди кариерата си в Европа с Панатинайкос, УНИКС Казан и Реал Мадрид, утвърждавайки се като едно от най-изявените крила в Евролигата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Маргарита Маринкова: Представянето ни на Европейското заслужава положителна оценка

Маргарита Маринкова: Представянето ни на Европейското заслужава положителна оценка

  • 26 юли 2026 | 19:15
  • 1224
  • 0
Още един сезон за Гергана Маданкова в Берое

Още един сезон за Гергана Маданкова в Берое

  • 26 юли 2026 | 18:26
  • 989
  • 0
Уембаняма заряза баскетбола за ден и се отдаде на футбола

Уембаняма заряза баскетбола за ден и се отдаде на футбола

  • 26 юли 2026 | 17:00
  • 1369
  • 1
Филаделфия 76ърс привлече двукратен шампион от НБА

Филаделфия 76ърс привлече двукратен шампион от НБА

  • 26 юли 2026 | 16:44
  • 1349
  • 0
Ефектът "ЛеБрон": Цените на билетите на Филаделфия полетяха

Ефектът "ЛеБрон": Цените на билетите на Филаделфия полетяха

  • 26 юли 2026 | 16:17
  • 2352
  • 0
Чарлз Баркли: Ако ЛеБрон спечели още две поредни титли, ще го призная за най-великия

Чарлз Баркли: Ако ЛеБрон спечели още две поредни титли, ще го призная за най-великия

  • 26 юли 2026 | 15:18
  • 2253
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове

Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове

  • 26 юли 2026 | 23:21
  • 17487
  • 92
Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

  • 26 юли 2026 | 23:09
  • 24474
  • 58
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

  • 26 юли 2026 | 20:50
  • 47227
  • 255
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

  • 26 юли 2026 | 18:48
  • 35617
  • 42
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

  • 26 юли 2026 | 19:19
  • 15008
  • 8
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 24869
  • 11