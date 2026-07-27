Марио Хезоня подписа с Кливланд Кавалиърс

Марио Хезоня подписа едногодишен договор на стойност 2,8 милиона долара с Кливланд Кавалиърс. Той се завръща в НБА, за да играе ключова роля за „кавалерите“, след като те не успяха да привлекат Леброн Джеймс като свободен агент.

Хезоня се завръща в НБА, след като напусна в посока Евролигата след края на сезон 2019-20. Той ще започне своя шести сезон в Съединените щати и се очаква да има ключова роля в състава на Кавалиърс.

Хърватинът предлага на Кливланд ръст, точкова мощ и опит след неуспешния им опит да си върнат ЛеБрон Джеймс.

Завръщането в НБА беше приоритет за него, след като прекара последните шест сезона в Европа, включително последните четири с Реал Мадрид.

Според Донатас Урбонас от „БаскетНюз“ той е изпълнил необходимите условия, за да активира клаузата за напускане в посока НБА в дългосрочния си договор с Реал Мадрид преди крайния срок, което е разчистило пътя за трансфера му.

31-годишният баскетболист беше избран под номер 5 в драфта на НБА през 2015 г.

По време на първия си престой в лигата той изигра 330 мача с екипите на Орландо Меджик, Ню Йорк Никс и Портланд Трейл Блейзърс, като записа средно по 6,9 точки и 3,1 борби за 18,5 минути на мач.

Впоследствие Хезоня възроди кариерата си в Европа с Панатинайкос, УНИКС Казан и Реал Мадрид, утвърждавайки се като едно от най-изявените крила в Евролигата.

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