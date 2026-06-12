Джеймс Хардън и Кливланд планират да подпишат нов многогодишен договор

Джеймс Хардън предстои да подпише нов многогодишен договор с Кливланд Кавалиърс за гарантирана сума, съобщава ESPN.

За Кавалиърс следващият извънсъстезателен период в Националната баскетболна лига (НБА) ще бъде изключително важен, докато опитват да се справят с трудностите. Затова един от ключовите приоритети, които Кливланд ще преследва, е уреждане на договорните си отношения с Хардън, който се очаква да активира опцията си за играч на стойност 42.3 милиона долара за сезон 2026/2027.

Тъй като потенциален нов контракт се задава и за двете страни, вече се очаква Хардън да се обвърже дългосрочно за по-високи гарантирани пари в сравнение с опцията му за следващия сезон.

„Откакто Джеймс Хардън беше привлечен от Лос Анджелис Клипърс през февруари, големите очаквания са той и Кавалиърс да се споразумеят за многогодишен договор - потенциално три години поради правилото на лигата за играчи над 38 години“, твърди Тим Бонтемпс от ESPN.

Кливланд успя да стигне до финалите на Изток за първи път от 2018 година насам, но беше отстранен от Ню Йорк Никс. Веднага след края на серията Хардън публично заяви, че очаква да остане и да играе за Кавалиърс и през следващия сезон.

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Снимки: Imago