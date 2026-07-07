Донован Мичъл остава в Кливланд Кавалиърс с договор за 273 милиона долара

Гардът на Кливланд Кавалиърс Донован Мичъл подписа нов дългосрочен договор с отбора, съобщиха неговите агенти. Контрактът е за четири години и на обща стойност 273 милиона долара, което бе и максималната сума, която можеха да му предложат от тима.

В договора има и клауза за опция на играча за последната година от него - сезон 2030/31, която ще позволи на Мичъл да го прекрати предсрочно.

Мичъл е голямата звезда в тима на Кливланд, който през последния сезон игра финал в Източната конференция. Той регистрира показатели от 27,9 точки, 4,5 борби и 5,7 асистенции средно на мач.

Зад гърба си 29-годишният баскетболист има и седем участия в "Мача на звездите".

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Снимки: Gettyimages