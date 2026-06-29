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Хардън и Кливланд Кавалиърс преговарят за нов многогодишен договор

  • 29 юни 2026 | 17:32
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Хардън и Кливланд Кавалиърс преговарят за нов многогодишен договор

Звездата на Кливланд Кавалиърс Джеймс Хардън отказа да активира опцията си за сезон 2026/27 на стойност 42,3 милиона долара. Вместо това двете страни вече работят по нов многогодишен договор, съобщи журналистът Шамс Чарания.

Решението не е изненада, тъй като още през последните седмици както Хардън, така и клубът демонстрираха желание да продължат съвместната си работа с дългосрочно споразумение, вместо чрез едногодишната опция в настоящия контракт.

Подобен ход ще даде по-голяма финансова гъвкавост и на двете страни. За 36-годишния гард това означава по-голяма сигурност в заключителния етап от кариерата му, докато клубът ще може по-ефективно да управлява тавана на заплатите си през следващите сезони.

През изминалия сезон Хардън записа средно по 23,6 точки, 4,8 борби и 8,0 асистенции в 70 мача от редовния сезон.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages

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