Хардън и Кливланд Кавалиърс преговарят за нов многогодишен договор

Звездата на Кливланд Кавалиърс Джеймс Хардън отказа да активира опцията си за сезон 2026/27 на стойност 42,3 милиона долара. Вместо това двете страни вече работят по нов многогодишен договор, съобщи журналистът Шамс Чарания.
Решението не е изненада, тъй като още през последните седмици както Хардън, така и клубът демонстрираха желание да продължат съвместната си работа с дългосрочно споразумение, вместо чрез едногодишната опция в настоящия контракт.
Подобен ход ще даде по-голяма финансова гъвкавост и на двете страни. За 36-годишния гард това означава по-голяма сигурност в заключителния етап от кариерата му, докато клубът ще може по-ефективно да управлява тавана на заплатите си през следващите сезони.
През изминалия сезон Хардън записа средно по 23,6 точки, 4,8 борби и 8,0 асистенции в 70 мача от редовния сезон.
Гошо МетодиевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages