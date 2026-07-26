Маргарита Маринкова: Представянето ни на Европейското заслужава положителна оценка

Националният отбор на България за жени до 20 години финишира на шесто място на Европейското първенство, Дивизия Б, в Самоков. Тимът ни достигна до баланс от 4-3 на турнира, на който страната ни бе домакин.

Пред Basketball.bg треньорът на отбора ни Маргарита Маринкова направи своята равносметка за представянето му и даде оценка за самото първенство. Ето и какво сподели тя:

- Каква е Вашата оценка за представянето на отбора на Европейското първенство в Самоков?

- Мисля, че направихме едно добро първенство. В груповата фаза показахме добър баскетбол, играхме с увереност и изпълнихме голяма част от това, което си бяхме поставили като цели. След това попаднахме в изключително тежък поток с отборите на Португалия, Черна гора и Нидерландия, което направи задачата ни още по-трудна. Въпреки това смятам, че момичетата дадоха всичко от себе си и като цяло представянето ни заслужава положителна оценка.

- Какво не Ви достигна, за да намерите място в Топ 3 на шампионата?

- Най-вече постоянството. Срещу Черна гора не показахме нивото, на което сме способни. Това беше мачът, в който не успяхме да наложим нашата игра и допуснахме твърде много грешки. На такова първенство един слаб мач може да се окаже решаващ. Ако бяхме повторили представянето си от груповата фаза, съм убедена, че имахме реален шанс да се борим за медалите.

- Някои от тези момичета вече са викани в женския национален отбор, но виждате и в други потенциала да играят в първия отбор съвсем скоро?

- Да, виждам потенциал в още няколко момичета. Но потенциалът сам по себе си не е достатъчен. Националният отбор за жени изисква много по-високо ниво на професионализъм и ежедневна работа. Ако някой смята, че с час и половина тренировка на ден ще стигне до женския национален отбор, няма как да се случи. Нужно е много повече – индивидуална работа, работа за физиката, техниката и постоянство през цялата година. Вярвам, че момичетата, които осъзнаят това и са готови да положат необходимите усилия, имат всички шансове да стигнат до първия отбор.

- Какво е мнението Ви за нивото на турнира?

- Нивото на турнира беше много добро. Португалия категорично се отличаваше от останалите отбори – неслучайно спечели всичките си мачове с разлика между 30 и 40 точки. Те бяха най-добрият отбор на първенството и заслужено стигнаха до титлата. Що се отнася до останалите състави, смятам, че разликите бяха минимални. Отборите от второ до осмо място бяха на много сходно ниво и всеки можеше да победи всеки в зависимост от моментната форма и представянето в конкретния ден. Смятам, че показахме, че можем да бъдем конкурентоспособни срещу всички тези отбори, въпреки че в решаващия мач срещу Черна гора не успяхме да покажем истинските си възможности.

Снимка: ФИБА

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