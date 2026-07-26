Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уембаняма заряза баскетбола за ден и се отдаде на футбола

Уембаняма заряза баскетбола за ден и се отдаде на футбола

  • 26 юли 2026 | 17:00
  • 584
  • 1
Уембаняма заряза баскетбола за ден и се отдаде на футбола

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма използва кратката си почивка от баскетбола, за да се отдаде на друга своя голяма страст – футбола.

Френският национал, за когото най-популярният спорт в света има специално значение, се включи в приятелски футболен мач по време на престоя си в Тексас.

Облечен с екип на Пари Сен Жермен, Уембаняма бързо привлече вниманието на присъстващите. След края на играта десетки фенове се наредиха на опашка, за да си направят снимка и да получат автограф от една от най-големите звезди в НБА.

Гошо Методиев

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Филаделфия 76ърс привлече двукратен шампион от НБА

Филаделфия 76ърс привлече двукратен шампион от НБА

  • 26 юли 2026 | 16:44
  • 668
  • 0
Ефектът "ЛеБрон": Цените на билетите на Филаделфия полетяха

Ефектът "ЛеБрон": Цените на билетите на Филаделфия полетяха

  • 26 юли 2026 | 16:17
  • 1151
  • 0
Чарлз Баркли: Ако ЛеБрон спечели още две поредни титли, ще го призная за най-великия

Чарлз Баркли: Ако ЛеБрон спечели още две поредни титли, ще го призная за най-великия

  • 26 юли 2026 | 15:18
  • 1268
  • 0
Лука Вилдоса пред завръщане в Белград

Лука Вилдоса пред завръщане в Белград

  • 26 юли 2026 | 14:40
  • 472
  • 0
Апоел и Колин Малкълм се разделиха

Апоел и Колин Малкълм се разделиха

  • 26 юли 2026 | 14:22
  • 371
  • 0
Голямо признание за млада българска баскетболистка и Локо София

Голямо признание за млада българска баскетболистка и Локо София

  • 26 юли 2026 | 13:47
  • 1027
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

  • 26 юли 2026 | 17:58
  • 900
  • 0
Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 21722
  • 134
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 25499
  • 16
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 12690
  • 0
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 10312
  • 8
Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 53283
  • 34