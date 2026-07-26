Уембаняма заряза баскетбола за ден и се отдаде на футбола

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма използва кратката си почивка от баскетбола, за да се отдаде на друга своя голяма страст – футбола.
Френският национал, за когото най-популярният спорт в света има специално значение, се включи в приятелски футболен мач по време на престоя си в Тексас.
Облечен с екип на Пари Сен Жермен, Уембаняма бързо привлече вниманието на присъстващите. След края на играта десетки фенове се наредиха на опашка, за да си направят снимка и да получат автограф от една от най-големите звезди в НБА.
Гошо МетодиевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages