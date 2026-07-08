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Взел ли е вече решение за бъдещето си ЛеБрон Джеймс?

  • 8 юли 2026 | 15:10
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Взел ли е вече решение за бъдещето си ЛеБрон Джеймс?

Суперзвездата ЛеБрон Джеймс изглежда вече е взел решение за следващата стъпка от кариерата си в НБА, но го държи в тайна, твърди журналистът от ESPN NBA Брайън Уиндхорст. "Да, абсолютно, той знае какво ще прави", каза Уиндхорст в предаването 5 Good Minutes with Windy по ESPN Cleveland.

"Имам и други хора, които виждам и с които говоря всеки ден, които са много близки до ЛеБрон и прекарват време около него, но той не им казва", добави журналистът, който беше попитан и за възможността Джеймс да се завърне в Кливланд Кавалиърс.

Въпреки че не го представи като сигурно, той призна, че настроението в лигата изглежда сочи в тази посока. "Ако ме питате: Дали вибрациите сочат към Кливланд? Да, вибрациите сочат към Кливланд. Но това са просто вибрации", уточни Брайън Уиндхорст.

Колегата му Шамс Чарания пък посочва три тима, които са главните фаворити към момента за подписа на 41-годишното крило: Кливланд, Маями Хийт и Филаделфия 76ърс.

Преминаване в Кливланд Кавалиърс би имало голяма историческа тежест за ЛеБрон Джеймс, който прекара първите седем сезона от кариерата си там, преди да премине в Маями през 2010 година, а след това се завърна при Кавалиърс през 2014-а и две години по-късно изведе тима до шампионската титла на НБА.

От 2018 година досега той се изявяваше с екипа на Лос Анджелис Лейкърс.

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Снимки: Gettyimages

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