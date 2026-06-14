Кливланд с официално изявление след ареста на Джеймс Хардън

Кливланд Кавалиърс наруши мълчанието си след скорошния арест на Джеймс Хардън по обвинение в незаконно носене на оръжие.
В официално изявление Кавс заявиха, че са запознати с правните доклади около Хардън и ще продължат да следят развитието на случая.
Организацията добави, че вече се е свързала с представителите на звездния гард.
Арестуваха Джеймс Хардън заради оръжие
"Кливланд Кавалиърс са уведомени за ареста на Джеймс Хардън тази сутрин и са в процес на събиране на допълнителна информация. В контакт сме с Джеймс и неговите представители и ще продължим да следим развитието на събитията", се отбелязва в изявлението, цитирано от Крис Маникс от Sports Illustrated.
Хардън е бил арестуван в ранните часове в събота сутринта в Хюстън и обвинен в престъпление от по-лека категория за незаконно носене на оръжие.
Според съдебните протоколи, Хардън е задържан около 3:41 ч. сутринта, след като властите са забелязали пистолет на видно място на седалката на автомобил, регистриран на негово име. Съобщава се, че оръжието не е било обезопасено в кобур.
Хардън е регистриран в ареста в 4:57 ч. и по-късно е освободен след плащане на гаранция от 100 долара. Първото му явяване пред съда е насрочено за 22 юни.
Според законите на щата Тексас носенето на пистолет в превозно средство без кобур или по начин, който го прави видим, е незаконно.
Ветеранът, за когото се очаква да откаже опцията си на стойност 42 милиона долара за сезон 2026/27, пристигна в Кливланд след сделка с ЛА Клипърс преди крайния срок за трансфери в НБА тази зима.
Гардът помогна на Кавс да достигнат финалите на Източната конференция за първи път от 2018 г. насам, като записа средно по 20.5 точки, 7.7 асистенции и 4.8 борби в 26 мача от редовния сезон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages