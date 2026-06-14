Кливланд с официално изявление след ареста на Джеймс Хардън

Кливланд Кавалиърс наруши мълчанието си след скорошния арест на Джеймс Хардън по обвинение в незаконно носене на оръжие.

В официално изявление Кавс заявиха, че са запознати с правните доклади около Хардън и ще продължат да следят развитието на случая.

Организацията добави, че вече се е свързала с представителите на звездния гард.

Арестуваха Джеймс Хардън заради оръжие

"Кливланд Кавалиърс са уведомени за ареста на Джеймс Хардън тази сутрин и са в процес на събиране на допълнителна информация. В контакт сме с Джеймс и неговите представители и ще продължим да следим развитието на събитията", се отбелязва в изявлението, цитирано от Крис Маникс от Sports Illustrated.

Хардън е бил арестуван в ранните часове в събота сутринта в Хюстън и обвинен в престъпление от по-лека категория за незаконно носене на оръжие.

Според съдебните протоколи, Хардън е задържан около 3:41 ч. сутринта, след като властите са забелязали пистолет на видно място на седалката на автомобил, регистриран на негово име. Съобщава се, че оръжието не е било обезопасено в кобур.

Cavs say they are "aware of the arrest of James Harden this morning and are in the process of gathering additional information. We are in contact with James and his representation and will continue to monitor developments as they become available." — Chris Mannix (@SIChrisMannix) June 13, 2026

Хардън е регистриран в ареста в 4:57 ч. и по-късно е освободен след плащане на гаранция от 100 долара. Първото му явяване пред съда е насрочено за 22 юни.

Според законите на щата Тексас носенето на пистолет в превозно средство без кобур или по начин, който го прави видим, е незаконно.

Ветеранът, за когото се очаква да откаже опцията си на стойност 42 милиона долара за сезон 2026/27, пристигна в Кливланд след сделка с ЛА Клипърс преди крайния срок за трансфери в НБА тази зима.

Гардът помогна на Кавс да достигнат финалите на Източната конференция за първи път от 2018 г. насам, като записа средно по 20.5 точки, 7.7 асистенции и 4.8 борби в 26 мача от редовния сезон.

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Снимки: Gettyimages