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Кливланд с официално изявление след ареста на Джеймс Хардън

  • 14 юни 2026 | 10:09
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Кливланд с официално изявление след ареста на Джеймс Хардън

Кливланд Кавалиърс наруши мълчанието си след скорошния арест на Джеймс Хардън по обвинение в незаконно носене на оръжие.

В официално изявление Кавс заявиха, че са запознати с правните доклади около Хардън и ще продължат да следят развитието на случая.

Организацията добави, че вече се е свързала с представителите на звездния гард.

Арестуваха Джеймс Хардън заради оръжие
Арестуваха Джеймс Хардън заради оръжие

"Кливланд Кавалиърс са уведомени за ареста на Джеймс Хардън тази сутрин и са в процес на събиране на допълнителна информация. В контакт сме с Джеймс и неговите представители и ще продължим да следим развитието на събитията", се отбелязва в изявлението, цитирано от Крис Маникс от Sports Illustrated.

Хардън е бил арестуван в ранните часове в събота сутринта в Хюстън и обвинен в престъпление от по-лека категория за незаконно носене на оръжие.

Според съдебните протоколи, Хардън е задържан около 3:41 ч. сутринта, след като властите са забелязали пистолет на видно място на седалката на автомобил, регистриран на негово име. Съобщава се, че оръжието не е било обезопасено в кобур.

Хардън е регистриран в ареста в 4:57 ч. и по-късно е освободен след плащане на гаранция от 100 долара. Първото му явяване пред съда е насрочено за 22 юни.

Според законите на щата Тексас носенето на пистолет в превозно средство без кобур или по начин, който го прави видим, е незаконно.

Ветеранът, за когото се очаква да откаже опцията си на стойност 42 милиона долара за сезон 2026/27, пристигна в Кливланд след сделка с ЛА Клипърс преди крайния срок за трансфери в НБА тази зима.

Гардът помогна на Кавс да достигнат финалите на Източната конференция за първи път от 2018 г. насам, като записа средно по 20.5 точки, 7.7 асистенции и 4.8 борби в 26 мача от редовния сезон.

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Снимки: Gettyimages

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