Ето кой отбор от НБА се очертава като кандидат за подписа на Марио Хезоня

Кливланд Кавалиърс се появи като потенциална дестинация в НБА за Марио Хезоня, за чието завръщане в лигата се очаква да има по-голяма яснота след решението на ЛеБрон Джеймс за бъдещето му.

Според информация на журналистите Марк Стайн и Джейк Фишър, отборът от Кливланд е проявил интерес към крилото на Реал Мадрид, докато ръководството продължава да оценява възможни попълнения за състава си.

Хезоня може да се превърне в един от резервните варианти за Кавалиърс, заедно със свободния агент от Атланта Хоукс Джонатан Куминга, в зависимост от развитието на пазара в НБА.

Завръщането в НБА е основен приоритет за хърватина, който прекара последните шест сезона в Европа, включително четири с екипа на Реал Мадрид.

Според BasketNews има увереност, че хърватското крило е изпълнило всички необходими условия, за да активира клаузата за напускане в посока НБА в дългосрочния си договор с Реал Мадрид преди крайния срок в понеделник, което разчиства пътя за неговото заминаване.

Хезоня все още не е постигнал споразумение с конкретен отбор от НБА, но се очаква дестинацията му да стане по-ясна, след като ЛеБрон Джеймс реши къде ще играе през следващия сезон.

Няколко организации остават в изчаквателна позиция, докато чакат решението на ЛеБрон, което създава домино ефект на пазара на свободни агенти.

"Мисля, че ще видим осем или девет играчи да подписват веднага след като ЛеБрон направи своя избор. Може би и повече", заяви доверен източник пред "Дъ Стайн Лайн".

Въпреки информациите, свързващи Хезоня с други клубове от Евролигата, източници на BasketNews твърдят, че бъдещето му е в НБА.

Съобщава се, че Хезоня е отхвърлил оферти от три отбора от Евролигата за подписване на условни договори, които биха се активирали само ако завръщането му в НБА приключи преждевременно.

31-годишният баскетболист е бил достатъчно уверен в способността си да се наложи в лигата, за да сметне, че подобни преговори за ненужни.

Завръщането в НБА е цел на Хезоня от няколко години, поради което той договори клауза за напускане в посока НБА в договора си с Реал Мадрид. Клаузата беше налична всяко лято до 2029 г. и му позволяваше да напусне в посока НБА до 20 юли.

Хезоня беше избран под номер 5 в драфта на НБА през 2015 г. Той има 330 мача в лигата с екипите на Орландо Меджик, Ню Йорк Никс и Портланд Трейл Блейзърс. По време на първия си престой в НБА той записва средно по 6,9 точки и 3,1 борби за 18,5 минути на мач. След като напусна лигата, той възроди кариерата си в Европа и се утвърди като едно от водещите крила в Евролигата.

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Снимки: Imago