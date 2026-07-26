Борукова с 11-та титла на 400 м/пр, второ злато на Тодор Тодоров

Кристина Борукова (Тракия 96-Пловдив) спечели своята 11-та национална титла на 400 метра с препятствия. Тя се наложи на шампионата за мъже и жени в София с резултат от 1:00.90 минути. Второто място в дисциплината зае Христина Койнова (Локомотив-Пловдив) с личен рекорд от 1:02.13 мин, а бронза отиде при Василена Накова (Атлетик-София) също с лично постижение от 1:03.23 мин.

Тодор Тодоров (Академик-София) извоюва второто си злато от шампионата в София. След като вчера беше убедителен на 400 метра, днес той се поздрави с титла и на 400 м/пр с 52.76 сек. Среброто в дисциплината заслужи Мартин Стоянов (Атлетик-София) с 53.72 сек, а трети се нареди Мартин Драганов (Берое-Ст. Загора) с 56.

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Снимки: Борислав Цветанов