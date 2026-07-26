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Николина Щерева: Мъчно ми е, че нямам достойни заместници в момента

  • 26 юли 2026 | 20:49
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Николина Щерева бе наградена по случай 50 години от националния рекорд, който тя постави на 800 метра и сребърния медал, завоюван от нея в същата дисциплина на Олимпийските игри в Монреал през 1976 г.

71-годишната Щерева бе отличена по време на Националното първенство по лека атлетика за мъже и жени в София.

45 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

“Бягането наистина е уникално, защото първите 6 състезателки подобриха тогавашния световния рекорд.

Винаги такова силно бягане минава много леко. Грешка е да си мисли човек, че колкото по-силно е постижението, толкова по-изморително е. Там адреналинът е толкова висок, че не го усещаш и можеш да направиш още една обиколка.

Гледам го като едно силно постижение. Мъчно ми е, че в момента нямам достойни заместници. Мъчно ми е и не съм очаквала, че рекордът ще остане 50 години. Чак е куриозно, щях да се изсмея преди 50 години, ако някой ми беше казал, че този рекорд ще го честваме половин век.

Атлетиката е в сърцето ми, явно така е трябвало да стане”, сподели Щерева.

Цялото изказване на Николина Щерева можете да изгледате във видеото.

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Снимки: Борислав Цветанов

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