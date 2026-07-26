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Атлетик-София e първият шампион на България в смесената щафета 4 по 100 м, триумф за тима и на 4 по 400 м

  • 26 юли 2026 | 22:21
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Атлетик-София e първият шампион на България в смесената щафета 4 по 100 м, триумф за тима и на 4 по 400 м

Отборът на Атлетик-София (Васил Попов, Силви Иванова, Васил Георгиев и Йоанна Цончева) спечели първата титла на България в смесената щафета на 4 по 100 метра. На шампионата на стадион “Васил Левски” в София спринтьорите се наложиха с резултат 44.86 секунди. Тимът на Локомотив-Русе (Живко Стоянов, Цветелина Матеева, Радомил Калвин и Андреа Савова) извоюва сребърните медали с 45.50 сек, а Супер спорт-Варна (Павел Грозев, Вероник Жекова, Християн Касабов, Никол Андонова) се пребори за бронзовите отличия с 45.56 сек.

50 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

Атлетик-София спечели златото и на 4 по 400 м при жените, след като Василена Накова, Дара Иванова, Александра Петрова и Кристина Петкова дадоха време от 3:53.12 мин за първото място. Среброто заслужи квартетът на Лудогорец-Разград с 3:56.82 мин, а бронза заслужиха дамите на Супер спорт-Варна с 3:59.41 мин.

50 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

В мъжката щафета на 4 по 400 м златото също отиде на сметката на Атлетик-София, след като Петко Коларов, Георги Андонов, Иван Бонев и Мартин Стоянов дадоха време от 3:21.71 мин. Втори са състезателите на Супер спорт-Варна с 3:22.37 мин, а трети СК Тангра с 3:30.48 мин.

50 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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Снимки: Борислав Цветанов

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