Димитър Панделиев и Мина Младенова са шампионите на 800 м

Димитър Панделиев (Супер спор-Варна) и Мина Младенова (Олимп 97-Силистра) спечелиха титлите на 800 метра на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, който се проведе този уикенд в София. На стадион “Васил Левски” в столицата Панделиев заслужи златото с 1:55.76 минути. Среброто на две обиколки взе Борис Гатев (Дунав-Русе) с 1:57.86 мин, а за бронза се пребори Радослав Илиев (Евър-Варна) с 1:58.02 мин.

При жените Младенова заслужи титлата с 2:14.22 мин. Втора се нареди Светлозара Грозданова (Свети Георги) с 2:18.53 мин, а третото място зае Александра Петрова (Атлетик-София) с 2:21.22 мин. Призьорките при жените бяха наградени от националната рекордьорка и сребърна олимпийска медалистка Николина Щерева, която пък получи специален букет от БФЛА по случай 50 години от своя рекорд в дисциплината. Цял ден на таблото на стадиона седеше нейна черно-бяла снимка в чест на постижението.

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Снимки: Борислав Цветанов