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  3. Божидар Саръбоюков спечели националното злато в скока на височина

Божидар Саръбоюков спечели националното злато в скока на височина

  • 26 юли 2026 | 17:46
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Божидар Саръбоюков спечели националното злато в скока на височина

Божидар Саръбоюков (Хеброс-Харманли) откри сметката си на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София със злато в скока на височина. Възпитаникът на Димитър Карамфилов си осигури титлата в тази дисциплина с постижение от 2.15 метра. Той преодоля височината от първи опит, след като преди това се справи и с по-ниските от първи опит.

12 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

Втори завърши Габриел Митов (Спринт - Червен бряг) с 2.06 м, а трети с личен рекорд от 2.06 м се нареди Георги Марков (ЦСКА-София).

12 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

След малко Саръбоюков започва участието си и в коронната си дисциплина скок дължина.

През зимата световният бронзов медалист в скока на дължина в зала от тази зима спечели златните отличия на Националния шампионат под покрив в скока на дължина, в тройния скок и в скока на височина.

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Снимки: Борислав Цветанов

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