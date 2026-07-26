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Саръбоюкова и Стейпълтън поделиха първото място в скока на височина

  • 26 юли 2026 | 22:03
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Семейство Саръбоюкови имаше двоен повод за радост днес, след като Божидар и Ирен Саръбоюкови си тръгнаха от Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София с общо три златни отличия. След като нейният брат се поздрави със златните медали в скока на височина и скока на дължина, Ирен също грабна титлата в скока на височина. Възпитаничката на Димитър Карамфилов подели първото място с живеещата и тренираща в Австралия Ани Стейпълтън, след като и двете завършиха с по 1.78 метра и бяха преодоляли височините от първи опит. И двете състезателки не успяха да се справят със следващата височина от 1.81 м. Бронзовото отличие извоюва шампионката в зала от тази зима Валерия Кадийска с 1.74 м.

50 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

Шампион в десетобоя стана Крум Захариев (Славия-София) с 6374 точки, като дори не завърши последната си дисциплина 1500 метра. В другите девет преди това балканският медалист записа 11.24 сек на 100 м, 7.29 м в скока на дължина, 13.34 м на гюле, 1.83 м в скока на височина, 50.53 сек на 400 м, 15.39 сек на 110 м/пр, 32.55 м на диск, 4.30 м на овчарския скок и 46.18 м на копие. Втори в десетобоя завърши Даниел Немски (КЛАСА) с 5244 точки, а трети Драгомир Драгнев (СК Европул) с 4815 т.

71 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 1

В седмобоя при жените златото отиде при Вивиан Кръстева (Рилски атлет - Самоков) с 4467 точки (15.28 сек на 100 м/пр, 1.69 м в скока на височина, 10.09 м на гюле, 26.91 сек на 200 м, 5.65 м в скока на дължина, 18.61 м на копие и 2:41.2 мин на 800 м). Втора е Димана Йорданова с 3669 т, а трета Пламена Тосева с 3465 т.

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Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Владимир Иванов

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