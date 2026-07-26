Девора Аврамова грабна златото и на 5000 м, Иван Андреев №1 при мъжете

Девора Аврамова (СКЛА Тийм Попов) извоюва втория си златен медал на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, който се проведе през уикенда на стадион “Васил Левски” в София. След като вчера се наложи на 1500 м, днес Аврамова стигна до успех и на 5000 м. Двете с Милица Мирчева дълго време се движеха заедно начело, но в последните обиколки Аврамова беше по-свежа и заслужи първото място с 16:48.92 минути. Мирчева остана втора със 17:08.71 мин. Билсерин Сюлейман (СКЛА Михаил Желев) зае третото място на почетната стълбичка с личен рекорд от 17:19.33 мин.

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В бягането на 5000 м при мъжете златния медал заслужи Иван Андреев (Дунав-Русе) с 15:11.40 мин, а другите две места в почетната тройка бяха за Атанас Куцаров (СКЛА Михаил Желев) с 15:26.90 мин и за Мирослав Спасов (СК Атлет-Мездра) с 15:32.48 мин.

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Снимки: Борислав Цветанов