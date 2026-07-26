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Саръбоюков след страхотния резултат: Мислех, че скокът е още по-голям

  • 26 юли 2026 | 20:40
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Божидар Саръбоюков спечели титлата в скока на дължина на Националното първенство по лека атлетика за мъже и жени в София с нов рекорд на шампионатите от 8.48 метра, доближавайки се на сантиметър от собствения си национален рекорд от 8.49 м, постигнат по-рано през сезона в Пловдив. По-рано днес той триумфира и в скока на височина.

"Резултатът беше неочакван за мен, защото подходих на шега към състезанието. Както и зрителите сигурно са забелязали, не направих нито един разбег на загрявката, нито един опит, направо си приготвих разбега и скачах буквално малко откъдето ми дойде. Но публиката ме надъха и видях, че моят мениджър Николай Жейнов за първи път гледа състезание и не е моментът да го разочаровам”, сподели след състезанието Саръбоюков пред медиите, сред които беше и Sportal.bg.

45 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

“Даже накрая, когато приземих, мислех, че опитът е още по-голям. Изглеждаше ми, че доста по-голям опит, но видях, че съм оставил левия крак отзад. И според мен в последния скок имаше доста резерв, можеше да стане много по-голям скок. Казах им на другите участници, че ме е много яд, че подходих така на шега към състезанието, защото явно видях, че днес мога много”, продължи Саръбоюков.

45 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

“Искам да се запазя за Европейското, защото този път зимата нещата се получиха малко по-различно. Отидох доста мотивиран, с доста очаквания, но нещата не се получиха така, както исках. Сега искам да е малко по-различно. Гледам да подхождам по-спокойно към състезанията. Не само сега, в Пловдив бях по същия начин, гледам да не съм толкова пренавит още от първите опити и да влизам постепенно в състезанието, за да усетя какво наистина трябва да се случи”, каза още младата ни звезда.

Цялото изказване на Саръбоюков можете да изгледате във видеото.

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Снимки: Борислав Цветанов

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