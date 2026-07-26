Никола Караманолов и Кристен Радуканова триумфираха на 200 метра в София

Никола Караманолов (Радио 999) и Кристен Радуканова (Радуканови-Видин) се поздравиха с титлите на 200 метра на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени на стадион “Васил Левски” в столицата. Караманолов, който вчера завърши втори на 100 м, днес беше най-бърз и извоюва златото с личен рекорд от 20.97 секунди (-1.7 м/сек), като това беше и неговото първо слизане под 21 сек в дисциплината. Сребърното отличие на 200 м при мъжете заслужи Георги Петков (КЛАСА) с 21.72 сек, а с бронза се окичи Васил Георгиев (Атлетик-София) с 21.82 сек.

Шампионът на 100 м от вчера Христо Илиев се отказа във финала още след старта.

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При жените Радуканова се пребори за своята четвърта поредна национална титла на 200 м при жените на открито. Трениращата в Италия в момента спринтьорка, която вчера остана трета на 100 м, грабна златото в по-дългата дистанция с 24.21 сек (-2.1 м/сек). Сребърния медал извоюва Кристина Петкова (Атлетик-София) с 25.47 сек, а първото си национално отличие при жените заслужи Ивана Бонова (Юниверсал), която финишира трета с личен рекорд от 25.55 сек.

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Снимки: Борислав Цветанов