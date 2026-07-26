Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Никола Караманолов пред Sportal.bg: Цял сезон гоня този резултат

Никола Караманолов пред Sportal.bg: Цял сезон гоня този резултат

  • 26 юли 2026 | 21:04
  • 516
  • 0

Никола Караманолов беше най-бърз в спринта на 200 метра на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени днес и извоюва златото с личен рекорд от 20.97 секунди. Караманолов за първи път слезе под 21 секунди в дисциплината.

45 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени - Ден 2

“Цял сезон може би гоня този резултат. Даже мога да кажа, че бях готов и за по-силен резултат, но уви на всички ни попречи вятърът, който беше насреща. Очаквах доста по-силен резултат, може би в рамките на 20.80, но съм доволен и на това, защото ми е първо състезание под 21 секунди.

Това беше последният ми старт за този сезон, вече почвам главно да мисля за догодина, защото имам голямо състезание, Европейско до 23 години.

Тази година направих повече стартове на 22 метра, мисля, че имам развитие в тази дисциплина и ще преценим за следващия сезон в коя дисциплина ще се готвим повече", сподели пред Sportal.bg Караманолов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Лека атлетика

Борукова с 11-та титла на 400 м/пр, второ злато на Тодор Тодоров

Борукова с 11-та титла на 400 м/пр, второ злато на Тодор Тодоров

  • 26 юли 2026 | 16:44
  • 2103
  • 0
ЦСКА-София и Супер спорт-Варна триумфираха на 4 по 100 м

ЦСКА-София и Супер спорт-Варна триумфираха на 4 по 100 м

  • 25 юли 2026 | 21:46
  • 1895
  • 0
Радина Величкова пред Sportal.bg: Притеснена съм, защото ми предстои ново начало в САЩ

Радина Величкова пред Sportal.bg: Притеснена съм, защото ми предстои ново начало в САЩ

  • 25 юли 2026 | 20:44
  • 2257
  • 0
Шампионката Габи Петрова пред Sportal.bg: Новата писта е страхотна!

Шампионката Габи Петрова пред Sportal.bg: Новата писта е страхотна!

  • 25 юли 2026 | 20:37
  • 1619
  • 0
Христо Илиев пред Sportal.bg: Целта е да съм в топ форма за Европейското

Христо Илиев пред Sportal.bg: Целта е да съм в топ форма за Европейското

  • 25 юли 2026 | 20:31
  • 1626
  • 1
Девора Аврамова и Мартин Балабанов №1 на 1500 м на Националния шампионат

Девора Аврамова и Мартин Балабанов №1 на 1500 м на Националния шампионат

  • 25 юли 2026 | 20:04
  • 936
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 1:0 Септември, ранен гол за "смърфовете"

Локомотив (Пловдив) 1:0 Септември, ранен гол за "смърфовете"

  • 26 юли 2026 | 21:38
  • 8003
  • 11
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

  • 26 юли 2026 | 20:50
  • 26406
  • 207
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

  • 26 юли 2026 | 18:48
  • 20571
  • 24
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

  • 26 юли 2026 | 19:19
  • 8885
  • 6
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 35276
  • 27
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 21167
  • 9