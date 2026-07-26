Никола Караманолов пред Sportal.bg: Цял сезон гоня този резултат

Никола Караманолов беше най-бърз в спринта на 200 метра на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени днес и извоюва златото с личен рекорд от 20.97 секунди. Караманолов за първи път слезе под 21 секунди в дисциплината.

45

“Цял сезон може би гоня този резултат. Даже мога да кажа, че бях готов и за по-силен резултат, но уви на всички ни попречи вятърът, който беше насреща. Очаквах доста по-силен резултат, може би в рамките на 20.80, но съм доволен и на това, защото ми е първо състезание под 21 секунди.

Това беше последният ми старт за този сезон, вече почвам главно да мисля за догодина, защото имам голямо състезание, Европейско до 23 години.

Тази година направих повече стартове на 22 метра, мисля, че имам развитие в тази дисциплина и ще преценим за следващия сезон в коя дисциплина ще се готвим повече", сподели пред Sportal.bg Караманолов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов