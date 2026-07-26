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Нико Петров: Левски кара автоматик, а другите отбори са още на скорости

  • 26 юли 2026 | 12:42
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Нико Петров коментира в студиото на Sportal.bg двубоя от втория кръг на efbet Лига на Левски срещу Локомотив (София). „Сините“ спечелиха гостуването си срещу Локомотив (София) с обрат с 2:1 след попадения на Рейналдо и Сержиньо, а гола за „железничарите“ отбеляза Спас Делев. Ето как Нико Петров видя двубоя:

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“Победата с 2:1 над Локомотив (София) във втория кръг на първенството не донесе само три точки на Левски. Тя показа нещо по-важно – "сините" вече играят по изградена система. Докато повечето отбори още търсят правилната предавка, Левски вече се движи на автоматик. Най-силното оръжие на тима е офанзивната линия. Сентейес, Око-Флекс, Рейналдо, Сержиньо, Майкон и Алдаир действат като клавиши на пиано. Когато един "потъне", веднага изпъква друг. А мелодията не спира.

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"Именно това затруднява съперниците. Ако защитата затвори едното пространство, веднага се отваря друго. Един влиза между линиите, втори атакува фланга, трети се включва от дълбочина. Левски вече не зависи от един човек, а от движението на цялата си атакуваща група. Срещу Локомотив това си пролича ясно. След допуснатия гол нямаше паника. Имаше спокойствие, увереност и търпение. Отборът не се хвърли хаотично напред, а продължи да следва своя план, докато стигне до пълния обрат. Това е разликата между отбор, който още сменя скорости, и такъв, който вече е включил на автоматик".

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"А ако тази "пиеса" между шестимата офанзивни футболисти продължи да звучи толкова хармонично, Левски ще става все по-труден за спиране. Защото най-опасният отбор не е този с една голяма звезда, а онзи, при когото никога не знаеш кой ще натисне следващия клавиш" , завърши анализаторът.

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