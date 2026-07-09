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Нюкасъл привлече талант на Аякс и затвърди впечатлението, че сменя стратегията

  • 9 юли 2026 | 15:36
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Нюкасъл привлече талант на Аякс и затвърди впечатлението, че сменя стратегията

Нюкасъл обяви трансфера на 18-годишния нидерландски халф Шон Стюр, който пристига на "Сейнт Джеймсис Парк" от Аякс срещу 23 милиона паунда. Той подписа петгодишен договор със "свраките".

През втората част от миналия сезон Стюр се превърна в титуляр в първия отбор на Аякс и едва на 17 години стартира в дербито с Фейенорд.

Стюр е третото ново попълнение на Нюкасъл за това лято след Базумана Туре, който бе привлечен от Хофенхайм срещу 42 милиона паунда, и вратаря Евен Жауен, за когото бяха похарчени 18 милиона. "Свраките" са в напреднали преговори и с Фрайбург за 20-годишния швейцарски национал Йохан Манзамби. Така клубът затвърждава впечатлението, че променя стратегията си и привлича основно играчи за бъдещето, които са на възраст до и около 20 години.

Същевременно Нюкасъл вече продаде две от най-големите си звезди - Антъни Гордън и Сандро Тонали, за общо 169 милиона паунда. Вчера пък се появи информация, че Бруно Гимараеш в поискал трансфер в Арсенал.

Бруно Гимараеш е уведомил Нюкасъл за желанието си да премине в Арсенал
Бруно Гимараеш е уведомил Нюкасъл за желанието си да премине в Арсенал

„Невероятно чувство е да си тук. Това е гигантски клуб във Висшата лига и винаги съм мечтал да играя в най-добрата лига в света.

Бях у дома си в Аякс. Присъединих се, когато бях на седем години, и си тръгвам само с добри спомени. Но когато клуб като Нюкасъл идва за теб, е наистина трудно да кажеш „не“, заяви Стюр.

"Виждаме истински потенциал в Шон и вярваме, че той притежава качествата да се превърне в ценен играч за нас през следващите години. Шон е вълнуващо попълнение в нашия отбор. Той е получил отлична основа в Аякс - клуб, който има изключителен опит в създаването на млади играчи", добави мениджърът на Нюкасъл Еди Хау.

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