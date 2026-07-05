Официално: Нюкасъл привлече национал на Кот д'Ивоар

Нюкасъл Юнайтед финализира привличането на крилото на Кот д'Ивоар Базумана Туре от клуба от Бундеслигата Хофенхайм. „Свраките“ ще платят 42 милиона британски лири за 20-годишния левичар, който пристига като заместник на Антъни Гордън, след като Ливърпул изпревари Нюкасъл за испанеца Виктор Муньос.

"Много, много съм щастлив да съм тук. Мечта ми беше от малък да играя във Висшата лига за голям отбор като Нюкасъл", каза Туре. "Нюкасъл е като семейство, което ще ми помогне да покажа най-доброто от себе си на терена. Ще давам най-доброто от себе си всеки ден за тази фланелка. Много съм развълнуван да се присъединя към Нюкасъл и нямам търпение да се срещна със съотборниците си, феновете и всички в клуба. Също така съм много развълнуван да играя на „Сейнт Джеймс Парк“ за първи път", каза още африканецът.

"I'm very excited to join Newcastle. I will give my best every single day for this shirt." 👊



Watch the first words from Bazoumana Touré exclusively on the Official Newcastle United website and app now 📲 — Newcastle United (@NUFC) July 5, 2026

Туре се радва на бърз възход през последните няколко години. Той премина в Европа с шведския клуб Хамарби в началото на 2024 година, а година по-късно направи трансфер в Хофенхайм.

Миналия сезон Туре отбеляза пет гола и направи девет асистенции за Хофенхайм, помагайки на клуба да се класира за Лига Европа с пето място в класирането. Туре направи своя международен дебют през октомври 2025 г. и записа три участия за Кот д'Ивоар на Световното първенство това лято.

Туре е второто лятно попълнение на Нюкасъл след пристигането на 20-годишния вратар Евен Жауен от Реймс.

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