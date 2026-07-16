Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Икарди напусна Галатасарай, турският гранд привлече заместник

Икарди напусна Галатасарай, турският гранд привлече заместник

  • 16 юли 2026 | 12:58
  • 933
  • 1
Икарди напусна Галатасарай, турският гранд привлече заместник

Аржентинският нападател Мауро Икарди стана свободен агент, след като Галатасарай реши да не му предлага нов договор. В същото време турският футболен клуб направи силен входящ трансфер, след като привлече Лесли Угочукву от английския втородивизонен Бърнли, пише "Скай Спортс". 

Икарди, на 33, прекара четири години в Галатасарай, след като първоначално бе изпратен при турците под наем от френския Пари Сен Жермен. Нападателят вкара 77 гола и направи 23 асистенции в 134 мача за отбора. Той също така е играл осем пъти за Аржентина, но за последно през 2018.

Междувременно Галатасарай потвърди трансфера на Угочукву от Бърнли. Бившият халф на Челси ще играе първоначално под наем, но турците имат опция за откупуване на правата му след края на сезона. Той е оценяван на 22 милиона евро. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

  • 16 юли 2026 | 09:29
  • 13772
  • 32
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 20046
  • 56
Напрегнати реванши и решителен тест за ЦСКА в Лига Европа

Напрегнати реванши и решителен тест за ЦСКА в Лига Европа

  • 16 юли 2026 | 07:55
  • 2567
  • 1
Реваншите в Лигата на конференциите обещават любопитни сблъсъци

Реваншите в Лигата на конференциите обещават любопитни сблъсъци

  • 16 юли 2026 | 07:25
  • 1917
  • 0
ФИФА защити съдиите си след критиките на Дидие Дешан

ФИФА защити съдиите си след критиките на Дидие Дешан

  • 16 юли 2026 | 05:52
  • 1603
  • 3
Леандро Тросар официално е играч на Бешикташ

Леандро Тросар официално е играч на Бешикташ

  • 16 юли 2026 | 05:28
  • 1955
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 14995
  • 90
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 106877
  • 695
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 20046
  • 56
Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

  • 16 юли 2026 | 09:29
  • 13772
  • 32
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 33039
  • 22
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 8060
  • 9