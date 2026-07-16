Икарди напусна Галатасарай, турският гранд привлече заместник

Аржентинският нападател Мауро Икарди стана свободен агент, след като Галатасарай реши да не му предлага нов договор. В същото време турският футболен клуб направи силен входящ трансфер, след като привлече Лесли Угочукву от английския втородивизонен Бърнли, пише "Скай Спортс".

Икарди, на 33, прекара четири години в Галатасарай, след като първоначално бе изпратен при турците под наем от френския Пари Сен Жермен. Нападателят вкара 77 гола и направи 23 асистенции в 134 мача за отбора. Той също така е играл осем пъти за Аржентина, но за последно през 2018.

Sevgili Mauro,



Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.



Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.



Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve… pic.twitter.com/JQJKK3nFyo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026

Междувременно Галатасарай потвърди трансфера на Угочукву от Бърнли. Бившият халф на Челси ще играе първоначално под наем, но турците имат опция за откупуване на правата му след края на сезона. Той е оценяван на 22 милиона евро.

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