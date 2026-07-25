Бразилия и Турция в битка за титлата във Волейболната Лига на нациите

Финалният турнир на Волейболна Лига на нациите при жените в Макао ще достигна своята кулминация в неделя, когато ще бъде определен шампионът и ще бъдат разпределени всички места на подиума. Първо, домакините от Китай ще се изправят срещу олимпийския и световен шампион Италия в битката за бронза. След това Турция и Бразилия ще премерят сили в зрелищен сблъсък за златните медали.

Големият финал между Бразилия и Турция ще започне в 14,30 часа българско време. Това ще бъде битка между втория и третия отбор в световната ранглиста и повторение на мача за бронзовите медали от Олимпийските игри в Париж 2024.

Турция на финал във VNL

Турция се класира за финалите в Макао като четвърти отбор в крайното класиране на основната фаза с баланс от 9 победи, 3 загуби и актив от 25 точки. Отборът продължи към полуфиналите след обрат за 3:1 срещу Канада в 1/4-финалите, а след това надигра домакините от Китай на полуфиналите, за да достигне до третия си финал в историята на VNL. Турция спечели световната надпревара през 2023-а година и има още един сребърен (2018) и един бронзов медал (2021) във витрината си. През последните два сезона обаче тимът не успя да стигне до полуфиналите след загуби в четвъртфиналните си мачове след тайбрек. Турция е и сребърен медалист от последното Световно първенство и полуфиналист от Олимпиадата в Париж 2024.

Мелиса Варгас: Очаквам много напрегнат мач и борба точка за точка срещу Бразилия

От друга страна Бразилия все още търси първата си титла от VNL. "Селесао" вече има четири сребърни медала от надпреварата, завършвайки на второ място през 2019, 2021, 2022 и 2025 година. Южноамериканките са и бронзови медалистки от последните Олимпийски игри и последното Световно първенство. Те завършиха тазгодишната предварителна фаза на 3-о място с 9 победи, 3 загуби и 26 точки. В 1/4-финалния си мач в Макао в сряда те направиха обрат, за да елиминират Япония с победа с 3:1, а в полуфинала устояха в петгеймова битка, за да детронират шампионките от предишните два сезона, действащи световни и олимпийски шампионки и номер едно в света – Италия, и да си осигурят място в битката за златото.

Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите

Когато двата отбора се срещнаха в мача за олимпийския бронз в Париж 2024 преди две години, Бразилия победи Турция с 3:1 гейма. Те повториха този резултат и в Лигата на нациите през 2025-а, когато беше и последната среща между двата тима и удължи победната серия на южноамериканките в преките двубои до три поредни мача. Последната победа на Турция над Бразилия беше с 3:0 в олимпийска квалификация през 20230а. Бразилия и Турция са се срещали общо 19 пъти на големи международни турнири, като южноамериканките са спечелили 14 от тези сблъсъци.

Жулия Бергман: Вярвахме от първата точка, че можем да спечелим този мач

Мачът за бронзовите медали между домакините Китай и Италия ще започне четири часа по-рано в 10,30 часа българско време.

Китай се класира за финалите в Макао по право като домакин. Тимът зае 9-о място в основната фаза с баланс 6 победи, 6 загуби и 19 точки. В 1/4-финалите в четвъртък домакините се впуснаха в петгеймова битка с победителките от предварителната фаза САЩ и ги победиха в тайбрек, за да се завърнат сред полуфиналистите за първи път от три години. На полуфиналите Китай беше победен от Турция. Азиатският отбор е печелил три медала от VNL в историята – два бронзови и сребърен през 2023-a. В момента тимът е на 7-о място в световната ранглиста.

Анна Данези: Ще се опитаме да съберем цялата си енергия и да спечелим медал

Италия е действащ олимпийски и световен шампион, както и №1 в ранглистата. "Скуадра адзура" е и двукратен пореден шампион на Лигата, но походът й към четвърта корона в надпреварата беше прекъснат на полуфиналите със загубата от Бразилия. Италианките пристигнаха на финалите в Макао като втори в основната фаза с 10 победи, 2 загуби и 28 точки. Те оправдаха статута си на фаворити в 1/4-финала в сряда срещу Нидерландия и отстраниха съперничките си след 3:0. За първи път Италия ще играе в мача за бронзовите медали. В предишните три случая, когато стигаха до финалната четворка, те винаги печелеха титлата.

Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

Китай и Италия са се срещали 53 пъти на големи турнири, като Италия води в преките двубои с 27-26 победи. Европейският отбор е в серия от 7 поредни победи срещу този азиатски съперник. Когато се срещнаха в предварителната фаза на VNL по-рано този сезон, в Хонконг, Италия измъкна победа в пет гейма. Последната победа на Китай над Италия в официално състезание датира от VNL през 2022-а година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google