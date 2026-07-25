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Турция на финал във VNL

  • 25 юли 2026 | 16:00
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Волейболистките на Турция се класираха на финала на Лигата на нациите, след като се наложиха във втората полуфинална среща над Китай с 3:0 (25:21, 25:15, 25:20), който се игра в Макао (Китай).

Така утре във финала възпитаничките на Даниеле Сантарали ще срещнат Бразилия, която надделя над Италия с 3:2 в първата полуфинална среща.

Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите
Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите

Мелиса Варгас заби 23 точки (1 ас, 1 блок) за успеха на Турция.

Илкай Айдън добави 15 точки (1 ас, 1 блок).

Ханде Баладън записа 11 точки (2 аса).

Юлан Жуан реализира 17 точки (1 ас, 1 блок) за Китай.

Сианжу Гон добави още 7 точки (1 ас).

Утре Турция ще се опита да спечели Лигата на нациите за втори път след 2023 година, когато тиумфира с трофея.

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