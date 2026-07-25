Турция на финал във VNL

Волейболистките на Турция се класираха на финала на Лигата на нациите, след като се наложиха във втората полуфинална среща над Китай с 3:0 (25:21, 25:15, 25:20), който се игра в Макао (Китай).
Така утре във финала възпитаничките на Даниеле Сантарали ще срещнат Бразилия, която надделя над Италия с 3:2 в първата полуфинална среща.
Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите
Мелиса Варгас заби 23 точки (1 ас, 1 блок) за успеха на Турция.
Илкай Айдън добави 15 точки (1 ас, 1 блок).
Ханде Баладън записа 11 точки (2 аса).
Юлан Жуан реализира 17 точки (1 ас, 1 блок) за Китай.
Сианжу Гон добави още 7 точки (1 ас).
Утре Турция ще се опита да спечели Лигата на нациите за втори път след 2023 година, когато тиумфира с трофея.