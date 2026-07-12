Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

Олимпийският и световен шампион Италия завърши с победа в основната фаза на Волейболната Лига на нациите при жените. Момичетата на Хулио Веласко направиха обрат и надделяха много драматично над домакините от Китай с 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:12) в последната си среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на световната надпревара, играна този следобед пред над 9500 зрители в залата в Хонконг.

Първи съдия на мача беше най-изявеният български рефер в момента Ивайло Иванов.

Италия остана на второ място в крайното общо класиране на Лигата с 10 победи, 2 загуби и 28 точки. Китай, която ще бъде домакин на финалите в Макао, пък приключи на 9-а позиция в подреждането с 6 победи, 6 загуби и 19 точки в актива си.

Екатерина Антропова заби страхотните 28 точки (2 блока и 2 аса) за победата на Италия. Сара Фаар (1 блок и 1 ас) и Мириам Сила (1 блок) добавиха още 16 и 15 точки за успеха.

За Китай Чен Ксуан Ли (2 блока и 1 ас) и Юшан Жуан (2 блока) се отчетоха съответно с 19 и 17 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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