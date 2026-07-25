Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите

Волейболистките на Бразилия детронираха шампиона на Лигата на нациите Италия, след успех в първата полуфинална среща с 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12), която се игра в Макао (Китай).

Така възпитаничките на Жозе Роберто Гимараеш утре от 14:30 часа излизат във финалната среща срещу победителя от втората полуфинална среща Турция - Китай.

Световните и олимпийски шампионки от Италия спечелиха първата част с 25:21, но загубиха втората и третата с 21:25 и 24:26. “Скуадра адзура” бе по-добра в четвъртата част с 25:21.

Бразилия поведе с 9:5 в тайбрека. Единична блокада на Сара Фаар спря ятака на Ана Кристина 6:9. Нова блокада на Италия на Ана Данези и резултатът е 7:9. Ана Данези се пребори за спорна топка при мрежата и 8:9. Зе Роберто пусна в игра втората си разпределителка Маркис Карнейро. Юлия Бергман атакува в аут и равенство при 9:9. Троен бразилски блок спря атака на Екатерина Антропова и 10:9 за “Селесао”. Блокаут на Екатерина Антропова и ново равенство. Мириам Сила атакува в аут и 10:11. Паола Егону атакува безкомпромистна от зона 2 по диагонала за 11:11. Росамария Монтибелар атакува от зона 2 и Бразилия отново излезе напред с 12:11. Ана Кристина атакува по правата от зона 4 и “Селесао” дръпна с 13:11. Блокада на Диана Дуарте и мачбол за момичетата на Жозе Роберто Гимараеш при 14:11. Хулио Веласко взе прекъсване за Италия. Мощна атака по правата на Паола Егону и 12:14. Мощна атака на Ана Кристина и Бразилия спечели тайбрека с 15:12 и мача с 3:2 гейма.

🇧🇷 Ana Cristina’nın Brezilya’ya finali getiren sayısı ⚡️ pic.twitter.com/Gtyb87uttl — Voleybol Günlüğü (@er_volley) July 25, 2026

БРАЗИЛИЯ - ИТАЛИЯ 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12)

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