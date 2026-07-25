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  3. Мелиса Варгас: Очаквам много напрегнат мач и борба точка за точка срещу Бразилия

Мелиса Варгас: Очаквам много напрегнат мач и борба точка за точка срещу Бразилия

  • 25 юли 2026 | 18:08
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Звездата на световния вицешампион Турция Мелиса Варгас заяви след победата над домакините от Китай с 3:0 гейма на полуфиналите на Волейболната Лига на нациите при жените в Макао, че очаква много напрегнат мач и борба точка за точка срещу Бразилия утре на финала.

Турция на финал във VNL
Турция на финал във VNL

"Това беше много важна победа за Турция, която ни отведе до финала. Срещу големия отбор на Китай се борихме за всяка точка. Очаквам много напрегнат мач и борба точка за точка срещу Бразилия утре", каза Варгас пред камерата на VBTV

Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите
Бразилия детронира Италия и е на финал в Лигата на нациите

Снимки: volleyballworld.com

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