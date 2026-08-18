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  3. Левски ще участва на силен международен турнир в Полша

Левски ще участва на силен международен турнир в Полша

  • 18 авг 2026 | 12:05
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Левски ще участва на силен международен турнир в Полша

Волейболистите на Левски София, които са шампиони на България за 2026 година при юношите старша възраст, ще участват на силен международен турнир в началото на септември.

Възпитаниците на Христо Цветанов ще вземат участие на Volleyball Talents Cup +8 (Купата на волейболните таланти) в Ченстохова (Полша).

Той ще се проведе от 11 до 13 септември.

Според известната волейболен блогър Ева Мак, освен домакините от АЗС Ченстохова, на турнира ще вземат участие още Алианц Дяволи Роса, Милано (Италия), Националния отбор на Словакия, Националният отбор на Латвия, Ястжембие (Бориня), Трефъл (Гданск), АКС Ресовия (Жешув), Метро (Варшава), а участието ан Националния отбор на Украйна все още е под въпрос.

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