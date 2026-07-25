Жулия Бергман: Вярвахме от първата точка, че можем да спечелим този мач

Една от звездите на женския национален отбор на Бразилия Жулия Бергман призна след страхотно драматичната победа над олимпийския и световен шампион Италия с 3:2 на полуфиналите на Волейболната Лига на нациите в Макао, че са вярвали от първата точка, че могат да спечелят този мач.

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"Мисля, че отново беше отборна победа. Всички си вярвахме. Знаехме, че всеки ще тича след топката, ще атакува силно, ще бъде там за подсигуряване... Вярвахме от първата точка, че можем да спечелим този мач. Толкова съм щастлива, че победихме този невероятен отбор на Италия. Ще празнуваме малко и ще бъдем готови за утре", сподели Бергман пред камерата на VBTV.

Снимки: volleyballworld.com

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